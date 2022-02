– Si meg én som har vært bedre

Få midtbanespillere har holdt Casemiros nivå siden han ankom Real Madrid. TV 2s fotballeksperter sparer ikke på rosen for brasilianeren.

Med 13 kamper igjen av sesongen, og seks poeng ned til Sevilla på andreplass, ser det stadig mer sikkert ut at Real Madrid kommer til å løfte ligagull nummer 35 i mai. Den samspilte troppen har virkelig imponert under Carlo Ancelottis ledelse.

Til tross for overtidsskuffelsen mot Paris Saint-Germain i Champions League, viser hvittrøyene forrykende form i hjemlig liga – med kun ett tap på de siste 17 kampene.

En av nøkkelspillerne bak Real Madrids overlegenhet i ligaen denne sesongen er den alltid konsistente Casemiro. Brasilianeren fylte 30 år på onsdag, der ni av dem har blitt tilbrakt i den spanske hovedstaden.

– Helt der oppe

Det brasilianske midtbaneankeret nyter nok en sterk sesong for Real Madrid, som beskytter for en forsvarsrekke med kun 20 mål i mot.

Totalt har Casemiro 320 kamper for Real Madrid, og har i løpet av sine ni år løftet hele 15 trofeer i den hvite drakten – inkludert to LaLiga-titler og fire Champions League-gull.

TV 2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg, plasserer 30-åringen høyt oppe blant Europas midtbanegeneraler.

– Hvis man ser på hva han har vunnet og hans betydning for laget, så er Casemiro helt der oppe. Han har vært ekstremt viktig for Real Madrid i veldig lang tid. Han er en av verdens beste ballvinnere og krigere, er enormt duellsterk og har vanvittig kapasitet, forklarer eksperten.

Berg sparer ikke på rosen for braslianeren, og påpeker at han har vært avgjørende for «Los Blancos» i årevis.

KRIGER: TV 2s fotballekspert kaller Casemiro en duellsterk kriger. Her i duell med Real Sociedads Diego Rico. Foto: ANDER GILLENEA

– Han har evnen til å dominere fotballkamper som få andre. Han er en type spiller som man føler er overalt på banen, og er så vanvittig god i de midtbaneduellene som ofte avgjør kamper. Det har han gjort i mange år.

For å illustrere Casemiros bestandighet og kvalitetsgaranti gjennom årene, kan man se til statistikknettsiden WhoScored. Siden han ble fast i Real Madrid-laget, har nettsiden aldri gitt ham en vurdering lavere enn 7/10 i snitt per sesong.

Balagué: – Si meg én som har vært bedre

Det er ikke bare Mina Finstad Berg som har blitt imponert over det brasilianeren har levert de siste årene.

Hennes ekspertkollega, Guillem Balagué, klarer ikke å se hvem som har holdt høyere nivå på defensiv midtbane siden Casemiro ankom Real Madrid.

– Si meg én som har vært bedre enn Casemiro de siste ti årene. Det står mellom han og N'Golo Kanté. Han er ikke bare spilleren som beskytter forsvarsfireren, men de siste sesongene har han komt seg mer i motstanders felt og bidratt, sier den spanske journalisten.

Casemiro er del av en midtbanetrio som lenge dominerte europeisk fotball, blant annet i laget som vant Champions League tre sesonger på rad, i 2016, 2017 og 2018. Balagué påpeker hvor gode Casemiro og hans midtbanepartnere, Luka Modrić og Toni Kroos, er for hvittrøyene.

USTOPPELIGE: Midtbanetrioen Casemiro (t.v.), Luka Modrić og Toni Kroos (t.h.) har vunnet alt som vinnes kan som lagkamerater. Foto: FAYEZ NURELDINE

– Hvis du vil vite hvor viktig og respektert han er i Real Madrid, sa Ancelotti at før kamp forteller han trioen ikke noe som helst. De vet akkurat hva de må gjøre. Når du har den typen kunnskap, er det fordi du har nådd toppen av karrieren din.

Den spanske fotballeksperten avslutter med å si at Casemiro kommer til å bli husket som en av tidenes beste ankre, og at kun én midtbanetrio har vært bedre enn Real Madrids i løpet av hans opphold i hovedstaden.

– Jeg mener at han kommer til å gå ned i historien som en av de aller beste. Det er jeg ikke i tvil om. Midtbanen han er del av er kun bak Busquets, Xavi og Iniesta som Europas beste midtbane det siste tiåret.

I dag møter Casemiro og hans Real Madrid hovedstadsrivaler Rayo Vallecano – et lag de for øvrig overkjørte 10-2 i 15/16-sesongen. For brasilianeren vil det være få bedre måter å feire 30-årsdagen på enn en ny overlegen seier mot byrivalene.