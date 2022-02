Da Thomas hørte om invasjonen, bestemte han seg for å kjøre fra Norge

– Jeg tenker at det smarteste jeg kan gjøre nå, er å komme meg ned dit.

Torsdag morgen våknet verden opp til dramatiske meldinger: «Russland har invadert Ukraina».

I timene etter har Russland gått til angrep på militære mål i Ukraina, og det er sendt inn bakkestyrker. Bildene fra Ukraina viser store ødeleggelser og flere skadde og drepte.

Da Horten-mannen Thomas Aas så nyheten, bestemte han seg umiddelbart for å sette kursen mot Polen og grensen til Ukraina. I Ukraina har han nemlig ekskjæresten, som nå er en god venninne, og hennes seks år gamle datter.

– Jeg skal prøve å få dem over grensen. De er på vei ut av Kyiv i bil nå, forteller Aas til TV 2.

– Vet ikke hva som møter meg

Aas kastet seg kjapt rundt. Han snakket med arbeidsgiveren sin, som ga ham fri, noe han er veldig takknemlig for. Så begynte han å planlegge ruten.

– Jeg tenker at det smarteste jeg kan gjøre nå, er å komme meg ned dit, så jeg kan stå der med mitt norske pass og si at de har et sted å bo når de kommer til Norge. Jeg vet ikke hva som møter meg, men det er i hvert fall det jeg tenker nå.

Torsdag reiser han med ferge til Danmark, før han kjører så langt ned i Tyskland han klarer i kveld. Deretter tar han en overnatting, før turen går videre mot Polen.

– Jeg håper å være fremme i Lublin i morgen kveld.

Aas mener han vet mye mer om utviklingen i Ukraina enn ekskjæresten som nå kjører fra Kyiv.

– Jeg prøver å ikke fortelle så mye av den etterretningen vi i Norge får inn via nyheter og andre kanaler, slik at de skal holde motet oppe og bare kjøre videre.

Samtidig må han smile av at den seks år gamle jenta smilte og lo da de snakket sammen, tross for den dramatiske situasjonen rundt dem.

Frykter han møter ruiner

Selv har Aas vært mye i Ukraina de siste tolv årene, og etter å ha forelsket seg i landet, har han også fått et stort nettverk der. Så det at det nå er krig der, tar han tungt.

– Det er helt forferdelig. Jeg blir litt spak når jeg snakker om det, for å si det sånn. Det er et fantastisk flott land som har hatt ekstrem progresjon siden Maidan-opprøret.

Han frykter nå at landet ikke vil være å kjenne igjen når, og om, han noen gang kommer tilbake dit.

– For meg er Kyiv som å komme til en blanding av gammelt og moderne. Men nå frykter jeg at neste gang man kommer ned, så er det bare en ruin. Jeg har ikke ord egentlig, jeg kjenner stemmen rister bare jeg snakker om det.

Som følge av invasjonen advarer FNs flyktningsjef mot katastrofale konsekvenser. Han oppfordrer nabolandene til å holde grensene åpne for flyktninger.

– De humanitære konsekvensene for sivilbefolkningen i Ukraina vil være katastrofale. Det er ingen vinnere i krig, men utallige liv vil bli revet i stykker, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi, i en uttalelse, skriver NTB.

Ukraina grenser til Hviterussland i nord, til Russland i nord og øst, Romania og Moldova i sør og til Ungarn, Slovakia og Polen i vest.

