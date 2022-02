Dømt for drap på Tøyen: «Det svartnet for meg»

En 34 år gammel mann er dømt til ni års fengsel for drapet på Dahir Abdirahman Yusuf (26). Retten er ikke enig i at han handlet i nødverge.

Selv har 34-åringen forklart at han var sekunder unna å bli slått i hodet med en jernstang da han stakk en kniv i brystet på Yusuf i en leilighet på Tøyen i Oslo 15. mai i fjor.

Også vitner har forklart at tiltalte ble slått med jernstang før drapet.

Oslo tingrett mener at den domfelte mannen var i en nødvergesituasjon kort tid før han stakk offeret med kniven. Imidlertid mener de nødvergesituasjonen hadde opphørt da den dødelige volden ble påført.

Anker dommen

Retten mener at angrepet som domfelte ble utsatt for, var av en så alvorlig karakter at det teller som formildende, noe som betyr at han får noe lavere straff enn hva som er normalt i denne typen drapssaker.

– Vi er fornøyd med at retten har fulgt vår argumentasjon om at det ikke forelå nødverge. Vi vil gjennomgå dommen nærmere når vi mottar denne, sier statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Johan Øverberg ba om elleve års fengsel for tiltalte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Heller ikke mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, hadde rukket å lese dommen når TV 2 tok kontakt fredag.

– Tiltalte sier det var nødverge. Dommen er to år under aktors påstand, men den vil bli anket til lagmannsretten, sier Bratlien.

Mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til de etterlatte.

– Vi har ennå ikke fått gått grundig gjennom dommen, men de etterlatte er fornøyd med domsresultatet, sier bistandsadvokat Lars Morten Bjørkholt.

Uenige om kniv

Den tiltalte mannen var ute på helgepermisjon fra en rusinstitusjon i Oslo da en kamerat sent fredag 14. mai i fjor inviterte ham til å feire den islamske høytiden eid.

Kameraten foreslo etter hvert at de skulle dra videre til en leilighet for å treffe en kvinne som han hadde snakket med, ifølge tiltalte.

Fremme i leiligheten ble tiltalte ifølge egen forklaring overrasket over at det var tre menn i tillegg til kvinnen. Alle i leiligheten var ruset.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien varsler at dommen på ni års fengsel vil bli anket. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Stemningen var ikke god, så tiltalte og kameraten gikk raskt ut igjen av leiligheten.

Da innså de at de hadde lagt igjen drikkevarene sine, ifølge tiltalte, som samtidig oppdaget at kameraten hadde en kniv i lomma.

– Jeg sa at jeg ikke ville gå inn igjen hvis han hadde kniven med seg, så han ga meg kniven, som jeg puttet i lomma. Så banket vi på døra igjen, sa 34-åringen i retten.

Kameraten har i avhør benektet enhver befatning med kniven. Han og tiltalte er uenige om hvem som hadde den med seg til leiligheten.

Brakk ribbein

Da døren åpnet seg, var stemningen umiddelbart kaotisk, ifølge tiltalte. Han mener han forsøkte å forklare at de kun skulle hente drikken sin, men at ingen hørte på ham.

– Gutta var veldig hissige og aggressive. Det var dytting og slag og sånt, sa han i retten.

ÅSTED: Politiets krimteknikere var på plass på stedet klokken 05.42 den aktuelle lørdagen, et snaut kvarter etter at politiet mottok først melding. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Tiltalte mener han fikk to slag i hodet.

– Mens jeg holdt meg til hodet, fikk jeg et slag i siden med jernstangen. Jeg snudde meg og så at han holdt på å slå meg i hodet. Alt ble «shaky». Jeg mistet balansen og tenkte «nå skal jeg dø», sier han.

Tiltalte brakk et ribbein som følge av slaget med jernstangen. Også kameraten hans og mannen som bodde i leiligheten, har beskrevet at tiltalte ble slått.

De to siste personene som var til stede, har ikke politiet lyktes med å få avhørt.

Døde på sykehus

Ifølge tiltalte skjedde drapet i løpet av få sekunder. Samtidig som jernstangen kom imot ham, tok han frem kniven og ropte «stopp, stopp», hevder han.

– Jeg siktet kniven mot armen hans, men han beveget seg så mye. Jeg kjente at jeg traff ham, men jeg var hundre prosent sikker på at jeg traff armen, sa han i retten.

Kniven traff 26-åringen i brystet. Mens tiltalte løp fra stedet, ringte mannen som bor leiligheten, til politiet.

BESLAGLAGT: Det er ubestridt at tiltalte ble slått med denne 1,1 kilo tunge jernstangen før drapet. Statsadvokat Johan Øverberg viste den også frem fysisk i retten. Foto: Politiet

Klokken 05.38 ble fornærmede fraktet inn i en sykebil. Han pustet, men var ikke kontaktbar. Derfor ble han hastet til sykehus.

Fire dager senere ble han konstatert død.

Den domfelte mannen nektet i første avhør for å ha drept noen, men la kortene på bordet i en samtale med en psykolog.

«Det svartnet for meg. Det var forsvarsinstinkt. Jeg mistet kontrollen», sa han til psykologen, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Kom til Norge som barn

Politiet satte umiddelbart i gang jakten på gjerningsmannen, som vitnene på stedet hadde beskrevet for dem.

Til tross for en omfattende politijakt tok det et døgn før tiltalte klokken 16.14 søndag 16. mai ble pågrepet på Comfort Express Hotel i Oslo sentrum.

PÅGREPET HER: Det tok et døgn før politiet pågrep 34-åringen på dette hotellet i Møllergata i Oslo. Ifølge drapsmannen satt han hele tiden og vurderte å melde seg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I retten var tiltalte åpen om sine rusproblemer, som begynte allerede i ungdomsårene. Mannen kom til Norge uten foreldre da han var i barneskolealder.

Han falt tidlig ut av skolen, har ikke kommet inn i arbeidslivet, er i dag ufør og diagnostisert med PTSD.

Han er heller ikke ukjent for politiet fra tidligere. I 2014 ble tiltalte dømt til fengsel i åtte måneder for vold.