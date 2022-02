Russland har gått til angrep på Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at det jobbes med ytterligere sanksjoner mot Russland.

Klokken 14.00 møter statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen pressen for å oppdatere Norges befolkning på den svært anspente og dramatiske utviklingen i Ukraina.

Torsdag morgen gikk Russland til angrep på Ukraina, og Nato-sjef Jens Stoltenberg sa i en orientering tidligere torsdag at «freden på vårt kontinent har blitt knust».

– Vi har nå en krig på vårt kontinent som vi trodde tilhørte fortiden, sa Stoltenberg.

– Voldsomt angrep

Statsminister Støre sier at de ser med stort alvor på situasjonen.

– I dag våknet vi til krig i Europa. Vi har lenge fryktet at Russland ville gå til et voldsomt angrep på Ukraina, og det skjer nå, sier Støre.

Statsministeren sier at vi de neste dagene vil se krig, lidelse og nød på vårt kontinent.

– Det er et angrep på det frie og demokratiske Europa. Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Norge fordømmer også den hviterussiske deltakelsen, sier Støre.

Planlegger ytterligere sanksjoner

Statsministeren sier at Norge er i tett kontakt med våre allierte. Støre har i løpet av dagen vært i kontakt med statsministerne i Finland, Sverige samt statsministeren i Storbritannia Boris Johnson.

Samtlige vil delta på Nato sitt digitale toppmøte fredag.

– EU, Storbritannia og USA jobber med ytterligere sanksjoner på grunnlag av det massive angrepet på Ukraina. Norge er rede for å slutte seg til sanksjonene fra våre europeiske partnere, sier Støre.

Videre sier statsministeren at Norge øker nødhjelpen til Ukraina med 200 millioner kroner.

Statsministeren understreker at de ikke ser en forhøyet militær aktivitet i Norge.

– Vi øker årvåkenheten i vårt land, og følger situasjonen svært nøye. Det har vi erfaringer med, og det gjøres på en god måte, sier Støre.

– Russland gjør det vanskelig

Statsministeren sier at vårt naboskap med Russland krever at vi har kontakt og dialog.

– Også i denne situasjonen for å ivareta spørsmål som angår begge land. Det har vi lang erfaring med i vekslende tider i det internasjonale samfunnet, og det har tent begge parter.

Støre innrømmer derimot at Russlands handlinger gjør dette vanskelig, og at man derfor er nødt til å reagere mot det som nå skjer.

– Vi reagerer ikke mot det russiske folk. Og folk fra Russland og Ukraina skal føle at det er trygt å være i Norge. Vi reagerer mot et autoritært regime som ikke har respekt mot de verdiene som for oss er grunnleggende, knyttet til demokrati, frihet, rettsstatsprinsipper og andre lands suverenitet, sier statsministeren.

– Krig i Europa er ikke, og kan ikke være en langvarig løsning. Det må vi si klart i fra om. Vi står sammen med allierte og partnere, og jeg vil si et helt verdenssamfunn om å markere dette i dag, sier Støre avslutningsvis i sin uttalelse.

