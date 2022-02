Hagen refses for omstridt Russland-forslag. Dette sier han etter invasjonen

Frp-ledelsen vendte Carl I. Hagen en kald skulder da han talte for en folkeavstemning om russisk tilhørighet i Donetsk og Luhansk. Men Hagen står fast på sitt, også etter invasjonen av Ukraina.

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp) vakte oppsikt da han i et innlegg på Facebook tirsdag tok til orde for at tiden er inne for en folkeavstemning i utbryterregionene Donetsk og Luhansk.

«Norge bør foreslå og kreve en folkeavstemning i Donetsk og Luhansk om de vil tilhøre og være en del av Russland eller Ukraina!», skrev Frp-veteranen i innlegget.

Parlamentarisk nestleder i partiet, Hans Andreas Limi rykket ut og gjorde det klart at Hagen var på kollisjonskurs med partiets syn på dette.

I en pressemelding understreket Frp at partiet har èn linje i utenrikspolitikken, og at Hagens oppfordring om en folkeavstemning stod for hans private syn.

– Fremskrittspartiet står klart på regjeringens linje. Vi kan ikke akseptere russisk propaganda og brudd på folkeretten, uttalte Limi.

Står på sitt

Men Hagen holder fast på sitt, også etter den russiske invasjonen.

– Jeg tenker fortsatt at det er bra å høre med folk i omstridte områder hva de selv vil. De hadde en folkeavstemning så vidt jeg har lest i 2014, hvor over 90 prosent av befolkningen ville tilhøre Russland, sier Hagen til TV 2.

Det får partileder Sylvi Listhaug til å reagere, og hun understreker at Fremskrittspartiet har et helt annet syn enn partiveteranen.



– Det får stå for hans regning. Fremskrittspartiets holdning er krystallklar: Vi skal stå sammen med våre allierte fremover, med EU og Nato, for å håndtere den situasjonen som vi nå er oppe i, sier Listhaug til TV 2.

Sylvi Listhaug er en av mange i Fremskrittspartiet som tar avstand fra Hagens utspill. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hagen har erkjent at han har fått en god del kjeft fra partikolleger etter utspillet. På spørsmål om Listhaug er en av de som kjeftet på Hagen, svarer partilederen:

– Jeg tror det er veldig mange i Fremskrittspartiet som er helt uenig i det Hagen har sagt, og derfor har vi også vært tydelig ute og gitt beskjed om det.

– Putin vil beskytte russere

I innlegget pekte han på at hovedbefolkningen i de to regionene er russiske og at de fleste andre sier de er russiske ukrainere.

Hagen skrev dette dagen etter at Russland anerkjente utbryterregionene som selvstendige stater, noe ingen andre land har gjort.

«Putin vil beskytte og ta vare på russere. Jeg tror at resten av Ukraina ikke betyr noe, men den sterke russiske nasjonalfølelsen slår ut.»

– Men nå har Russland invadert Ukraina, viser ikke det at ikke bare dreier seg om de to utbryterrepublikkene?

– Joda, men hittil har det handlet veldig mye om det. Utover det har jeg ikke noe mer å si, jeg har fått veldig mye kjeft allerede, sier Hagen.

– Men står du fast på uttalelsen om at det bør arrangeres en folkeavstemning i de to utbryterrepublikkene?

– Ja, jeg synes det var en god idè. Det er alltid interessant å vite hva folk mener, sier Hagen.

Frp-veteranen fordømmer i likhet med andre stortingsrepresentanter den russiske invasjonen.

– Jeg synes det er fullstendig meningsløst og sprøtt, sier han.

Hagen, som er på vinterferie i Spania, har ingen ytterligere kommentar til situasjonen i Ukraina.