Da Alfa Romeo introduserte sin første SUV – var det en linjelekker bil med et navn like elegant som designet: Stelvio.

Topputgaven av denne kalles Quadrifoglio. Den var i sin tid verdens raskeste bil rundt Nürburgring Nordschleife. En av verdens tøffeste og lengste racerbaner.

For å feire den rekorden, ble det produsert 108 nummererte Nürburgring Edition av Stelvio (antallet biler representerer forresten ett eksemplar for hvert år siden Alfa Romeo ble etablert og fram til rekorden ble satt).

Kun én av disse ble solgt ny i Norden – nemlig nummer 22 i rekken.

Nå er akkurat denne til salgs på bruktmarkedet – og er Norges desidert dyreste Alfa Romeo. Prisantydningen er 1.675.000 kroner.

510 hestekrefter

Alfa Romeo er merket veldig mange bilentusiaster snakker varmt om – men som få kjøper. Nå som elbilene tar en stadig større del av markedet, er det blitt enda vanskeligere for det tradisjonsrike italienske merket.

For øyeblikket er det SUV-en Stelvio og sedanen Giulia som utgjør listen over nybil-kandidater. Ingen av dem er ladbare.

Men om du vil ha et skikkelig råskinn – kan altså spesialutgaven vi omtaler her, være et godt alternativ. V6-motoren er skremt opp til 510 hestekrefter!

Med denne bilen har du en bil ingen andre i Norge har maken til.

Sju års nybilgaranti

Bilen er en 2019-modell – men ble registrert først i juni 2020. Den har derfor særdeles god nybilgaranti som varer helt fram til sommeren 2027 – eller til 200.000 kjørte kilometer.

For øyeblikket har bilen kun rullet 23.784 kilometer. Den har hatt en service i fjor – på 15.102 kilometer – og Autocenteret Rogaland skriver i annonsen at de tar et olje- og filterskift før levering til ny eier.

Ikke mange i Europa

– Vi sjekket hva det ville kostet og importere en av de to andre som var til salgs i Europa. Det hadde blitt henholdsvis 125.000 og 160.000 kroner mer, og da uten sju års garanti og vinterhjul, forteller en ivrig salgssjef, Paul-Magnar Wollstadmo.

Foreløpig kan han rapportere om to seriøse henvendelser på bilen.

Den som får bilen, trenger i alle fall ikke å bekymre seg for at naboen skal ha maken.

Salgssjef Paul-Magnar Wollstadmo foran bilen som nå ligger til salgs på Finn.no

Skiller seg ut

Noe av det som skiller denne spesialmodellen fra de andre, er den lakken. Den er matt grå, i tillegg er det blant annet Mopar girkule og gulvmatter, Sparco racing-seter, karbon logo og et sportsratt trukket i skinn og alcantara.

Den råsterke 2,9-literen under panseret er den samme som i de andre Quadrifoglio-modellene – og gjør det mulig å sprinte fra stillestående til 100 km/t på under 4 sekunder.

Om du ikke er så nøye på at det må være en Nürburgring Edition, kan du få en "vanlig" Stelvio Quadrifoglio til like under 1,4 millioner kroner. Det ligger i skrivende stund to slike på Finn.no

