Slik reagerer russere på Putins invasjon av Ukraina

– Jeg føler angst, frustrasjon og sorg. Alle jeg kjenner er overrasket over at det kunne gå så langt, sier russiske Ivanona (22) til TV 2.

– Jeg for min del føler angst, frustrasjon og sorg. Det er ikke jeg, min familie, mine venner, mine kollegaer eller landsmenn som har stemt på denne presidenten, sier russiske Evgeniya Ivanova til TV 2.

Sjokk og vantro

Hun er 22 år gammel og bor i Moskva. Der jobber hun på en privat skole hvor hun underviser i norsk. Hun forteller at hun våknet fredag morgen med vantro over det hun så på nyhetene.

– Dette var en overraskelse for oss alle. Inntil i morges trodde jeg ikke det var mulig at det kunne gå så langt, sier hun.

MOSKVA: Også russere våknet opp til nyheten om krig. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Ivanova og norskelevene hennes planlegger å dra til Den røde plass for å demonstrere. Men realiteten er at de ikke er spesielt optimistiske for hvilken effekt det kan ha.

– Det kan få folk i problemer hvis de demonstrerer. Man kan bli arrestert, og det kan gå ut over både karriere og familiemedlemmer, sier hun.

Hun er ikke alene om fortvile over situasjonen. På instagram tagger russere innlegg med #нетвойне, som betyr «Nei til krig». Der er det per torsdag ettermiddag over 140.000 innlegg.

Selv tør Ivanova snakke fritt under fullt navn fordi hun jobber i en privat bedrift, og hun er ferdig utdannet. Hun sier det kun er en liten gruppe mennesker som støtter Putin i krigen, men at mange som jobber i offentlige stillinger er redd for å vise motstand.

– Vi har ikke frie valg eller ytringsfrihet i Russland, sier hun og viser til at opposisjonspolitikeren Alexei Navalny sitter fengslet.

Følg situasjonen direkte i vårt livesenter



– Vil ikke ha krig

Dmitry håper situasjonen løser seg raskt. Foto: AFP

Nyhetsbyrået AFP snakket med flere vanlige russere på gaten både i Moskva og nærmere den ukrainske grensen. De fleste føler på uro, men noen har full tillit til at president Vladimir Putin var nødt til å angripe.

– Jeg vil ikke ha en fullskala krig i Europa. Heller ikke i verden. Jeg håper at problemet blir raskt løst slik at det blir fred igjen, sier Dmitry (24) til AFP.

Han jobber innen HR og er bosatt i Moskva.

Urolig for økonomien

En finansrådgiver AFP treffer på er spesielt opptatt av krigen gjør med økonomien til Russland.

RAS: Krigen går kraftig ut over den russiske valutaen. Foto: ALEXANDER NEMENOV

– Ingen vet hva som kommer til å skje med valutaen, og med økonomien. Det er ikke en selvfølge at vi klarer å overleve en krise som vi gjorde i 2014, eller om situasjonen vil bli enda verre denne gang, sier Elena (23)

Verdien av aksjene notert på hovedindeksen i Moskva falt i morgentimene med nesten 50 prosent, og noen timer senere var børsen fortsatt drøyt 30 prosent ned.

Nikita Guaschin er bekymret. Foto: AFP

34 år gamle Nikita Guschin bekymrer seg over situasjonen.

– Jeg kan ikke akkurat si at denne situasjonen gjør meg glad. Jeg er heller uforbeholdent bekymret, sier han.

Utover det forstår han både russiske og ukrainske myndigheters handlinger.

– Det er vanskelig å si hvem som gjør rett og hvem som gjør feil, sier Gushchin.

Har tillit til Putin

32 år gamle Ivan er ingeniør. Han ønsker ikke å mene noe om situasjonen, men setter sin tillit til presidenten.

– Hvis Putin mener dette er nødvendig, så er det det for å beskytte sivile. Jeg kjenner folk i Donetsk og Luhansk, og vet hvordan de pleide å leve.

– Den russiske hæren ønsker å hjelpe dem. Jeg støtter bare dette, sier han til AFP.

På grensen til utbryterregionen Donetsk er det mer frykt å spore blant russerne. Anastasia Yashonkova jobber som selger. Hun sier hun er veldig redd.

Medfølelse med ukrainerne

– Vi så nyhetene nå, og det er så skummelt. Jeg synes synd på de som bor der, jeg synes synd på alle soldatene. Jeg synes synd på alle, sier Yashonkova (30).

Den 22 år gamle studenten Yulia er redd og sier hun frykter for liv og helse til mennesker på begge sider av grensen.

– Jeg våknet. Pappa kom opp til meg og sa krigen hadde startet. Jeg føler meg ikke bra i det hele tatt, sier hun.

– Jeg vil bare at alle sivile. Ikke bare russere, men også ukrainere, skal leve, sier hun.

– Forsvar

– Jeg har slektninger som bor der (på ukrainsk side av grensen), og jeg får ikke tak i dem. De er redde. Jeg tror det kommer til å gå over snart, sier Anton Shapovalov (40).

Han tror på påstandene om at invasjonen var nødvendig på grunn av sikkerhetssituasjonen til prorussiske separatister i Donbas.

– Dette er forsvar, ikke angrep, sier han.