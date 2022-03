Etter flere år med heller labert salg kom endelig bilen som fikk vind i Ford-seilene igjen. Nemlig den elektriske familiebilen Ford Mustang Mach-E.

Som navnet sladrer om, spiller Ford på nostalgi og gammel storhet her. Ikke bare med navnevalget, men også tydelige design-elementer fra eldre Mustang-modeller finnes i rikt monn. Samtidig har Ford vært tydelige på at dette er noe helt nytt.

Suksessen ble like stor som den var tiltrengt. Interessen rundt bilen var skyhøy og da leveringene kom i gang tidlig i 2021, var det mange som ventet. Etter å ha sett bilen i virkeligheten kunne Ford notere seg enda flere bestillinger i ordreboken.

Snart ruller 7.000 slike biler på norske veier. Vi har sett nærmere på hva eierne mener om bilen sin.

Hva mener eierne?

Nå ruller det snart 7.000 eksemplarer av den elektriske Mustangen på norske vier. Også som bruktbil har den så smått begynt å gjøre seg gjeldende.

Spørsmålet er da: Hva mener de som kjører og eier disse bilene til daglig om den? Dette er jo svært relevant informasjon for alle som vurderer å kjøpe bilen.

For å finne svaret på nettopp det har vi tatt en titt på eier-vurderingene i vår unike «Eierne-mener-seksjon». Ettersom bilen er relativt nye er det ikke veldig mange vurderinger som ligger inne enda. Vi ønsker oss flere!

Dette er noe av det de som eier en Mach-E skriver om bilene sine:

Synd med henger og taklast

– Det er en ny verden for meg, cirka 1/5 av drivstoffkostnadene i forhold til Ford Focusen jeg hadde før, det sier eieren av denne Mach-E med bakhjulsdrift. Dermed blir det full pott i kategorien drivstoff og forbruk.

En annen ting som trekkes fram som positivt, er frunken foran, som har drenering slik at våtne og skitne ting kan fraktes her. Også på plass og praktiske egenskaper blir det full pott med poeng.

Det har vært noe feil med låsingen til ladeluken og det har vært en lekkasje bak i bilen. Begge deler elegant fikset av forhandler.

Totalt gis denne bilen 9,4 av 10 mulige poeng.

Høyt strømforbruk på vinteren

Like fornøyd er ikke denne eieren som solgte bilen etter bare et halvt år. En del av årsaken var plassen om bord som ble utfordrende for en familie med hund.

– Altfor høyt forbruk vinterstid. Mistenker at dette skyldes bilen ikke har varmepumpe, sies det også i denne anmeldelsen. Flere andre eiere nevner det samme i sine anmeldelser.

Heller ikke setene var denne eieren fornøyd med. I motsetning til en del andre synes vedkommende at bilen er i overkant dyr i forhold til en del av konkurentene.

Her ender det med bare 5,6 poeng av 10 oppnåelige.

Mangler ingenting. Nesten.

Som du ser på bildet over gis det her 10 poeng, og toppkarakter, for kjøreglede. Det samme gjøres også for forbruk samt i kategorien kvalitet og driftssikkerhet. Det er med andre ord en svært godt fornøyd Mach-E-eier vi her har med å gjøre.

– Den mangler i grunn ingenting i denne bilen, muligens med unntak av høyere tilgjengelig hengervekt og mulighet for taklast, oppsummerer eiere ab denne velutstyrte First edition-utgaven.

Det hele krones med 9,4 poeng av de 10 mulige.

God å kjøre, men ikke helt fornøyd

Denne eieren er ikke helt fornøyd med sin Ford. Det er noen funksjoner som ikke fungerer til forventningene. Blant annet nøkkelsystem, stereo og handsfree-opp legget.

Men kjøreegenskaper trekkes fram som positive og punktene forbruk og økonomi/kostnader er det som får høyest score i denne anmeldelsen.

Totalsummen ender på 6,2 av 10 poeng.

Oppsummering:

Det er liten tvil om at de aller fleste eierne av den elektriske Mach-E er godt fornøyde med bilen sin. Det er likevel ikke til å feie under en gulvmatte at en del eiere har hatt litt små-krøll sine biler. Noen barnesykdommer må man regne med på en helt ny modell.

Et par andre gjenganger-ting er dette med taklast, som bilen ikke kan ha, samt at tilhengervekten er begrenset til 750 kilo.

Dette med relativt høyt strømforbruk på vinterstid nevnes også av flere. De fleste kjøperne opplever likevel at de har fått mye bil for pengene.

Totalt for de anmeldelsene som nå ligger inne er gjennomsnittet på 8,8 poeng av 10 mulige.

Om vi sammenligner med et par av konkurrentene, som for eksempel Tesla Model Y, oppnår denne 9,5 poeng, mens VW ID.4 får 8,6 poeng.

Noen småproblemer har Mach-E-eierne opplevd, men stort sett er de godt fornøyd med bilvalget.

