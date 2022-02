Nato fordømmer Russland og Hviterussland – skjerper beredskapen

BRÜSSEL / OSLO (TV 2): Nato skjerper beredskapen etter at Russland torsdag har invadert Ukraina.

I en pressemelding skriver Nato at de på det sterkeste fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og kaller angrepene ubegrunnede og uprovosert.

– Vi fordømmer også Hviterussland for å legge til rette for angrepet, står det i uttalelsen.

Det er også klart at Nato hasteinnkaller til digitalt toppmøte i morgen.

– Angrepet er et graverende brudd på internajsonal rett. Det er et aggressivt grep mot et uavhengig og fredfullt land, uttaler Nato.



I meldingen gjør Nato det klart at de støtter oppunder Ukraina og landets president, Volodymyr Zelenskyj.

– Vi ber Russland om å umiddelbart avslutte all millitær aktivitet og å trekke sine militære styrker ut fra Ukraina, for å fullt ut resektere internasjonal humanitær rett, og til å tillate uhindret humaintær tilgang til assistanse til personer i nød, skriver Nato, og advarer:

– Russland vil bli nødt til å betale en dyr, økonomisk og politisk pris.

Saken oppdateres.