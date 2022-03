Krigen gir uventet konsekvens for cruisenæringen

Krigen i Ukraina fører til at flere rederier styrer sine cruise vekk fra Østersjøen, og i stedet velger Norge som reisemål.

Nylig kom årets første cruiseskip til Eidfjord i Hardanger. Mange av de over 1500 tyskerne om bord fant veien innom butikken til Wollert Nordahl.

– Jeg har mistet 90 prosent av omsetningen de siste to årene. Det sier vel det meste, sier Wollert Nordahl.

OPTIMIST: Innhaver hos Handel & Handverk, Wollert Nordahl, håper 2022 blir et godt år for butikken hans. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I butikken hans bugner det av troll i alle varianter. De pryder kaffekopper, bøker, fat, magneter, nøkkelringer og t-skjorter, for å nevne en liten del av utvalget.

– Vi har spesialisert oss på turistvarer. Spesielt tyske turister er kjærkomne. Hvis de finner noe de vil ha spiller ikke prisen noen rolle, sier Nordahl.

Flere velger Norge

Og nå kan det være utsikter for et bra år for Nordahl og andre som nyter godt av cruiseturismen.

TROLL: Suvenirer med troll er på salgstoppen i denne butikken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På et møte i London denne uken har norsk reiselivsnæring hatt møter med engelske cruiserederier, der flere gir uttrykk for man på grunn av krigen i Ukraina i større grad vil velge Norge som reisemål i år.

– Jeg har i hatt møte med åtte engelske rederier der flere av dem vurderer å omdirigere cruise som skulle ha gått i Østersjøen til Norge, sier Helge Møller, daglig leder i Cruise Destination Hardangerfjord.

Møller har onsdag også vært i møte med tyske cruiserederier.

– Norge regnes som en svært trygg og sikker destinasjon. Akkurat nå stilles det spørsmål ved sikkerheten i Østersjøen og Baltikum så jeg forventer det samme svaret i møtene med de tyske rederiene, sier Helge Møller.

St. Petersburg byttes ut med Oslo

Også Oslo havn opplever at krigen i Ukraina påvirker cruisetrafikken.

OSLO HAVN: Havnesjef Ingvar M. Mathiasen bekrefter at krigen i Ukraina påvirker cruisetrafikken. Foto: Oslo Havn/Hans Kristian Riise

– Vi har fått mange henvendelser fra rederier som ønsker å erstatte St. Petersburg med Oslo i vår og sommer, sier havnesjef Ingvar M. Mathiasen.

Han forteller at rederiet Viking Cruises de siste uken har booket om 17 anløp til Oslo som egentlig skulle seilt til St. Petersburg.

I tillegg kommer 14 skip fra andre rederier som har gjort det samme.

– Det er Russlands invasjon av Ukraina som oppgis som grunn til at vestlige skip ikke vil gå til St. Petersburg, sier havnesjefen.

De ekstra anløpene kommer på toppen av det som allerede var spådd å bli en rekordår for norsk cruisenæring etter to magre sesonger.

Kan slå rekorden

I 2021 kom det sju cruisebåter til Eidfjord. Året før kom det bare ett eneste skip, før pandemien satte en stopper for cruiseinntektene i Eidfjord.

TILBAKE: Etter to magre år for cruisenæringen ser årets sesong svært lovende ut. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nå ser det heldigvis mye bedre ut. Slik det ser ut nå kommer vi til å slå rekorden fra 2019 med 87 cruiseanløp, sier Marit Stadheim som er daglig leder i Destinasjon Eidfjord.

Hun forteller at cruisetrafikken betyr mye for Eidfjord.

JUBLER: Daglig leder i Destinasjon Eidfjord er lykkelig over å endelig kunne ta imot turister igjen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi en en liten bygd innerst i Hardanger. Vi har mange bedrifter som skal leve av turisme, så vi trenger cruiseskipene, sier Stadheim.

Dette er fortsatt usikkert

Eidfjord mangler fortsatt landstrøm til skipene, men i likhet med andre norske havner har man også her tiltak for å redusere utslippene.

– Vi har et trinnsystem som gjør at skipene som forurenser mest også må betale mest for å legge til kai, sier Marit Stadheim.

I nord er cruiseturismen for lengst i gang, og i følge tall fra bransjen selv ligger det an til rekord i antall cruiseskip som i år vil besøke norske havner.

– Nå jubler hele cruisenæringen. I det siste normalåret hadde vi på landsbasis 2 200 anløp. I år ligger vi an til over 2 900, sier Møller i Cruise Destination Hardangerfjord.

Han forteller at det store usikkerhetsmomentet nå er hvor mange passasjerer som kommer med skipene.

VINTER: I overkant av 1500 tyske turister var denne uken i Eidfjord. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Det er satt av et visst antall lugarer i tilfelle karantene og isolasjon, så om det blir rekord i antall passasjerer også er for tidlig å si, sier Møller.