Berge kjøpes ut for millionbeløp

Torsdag ble det klart at Christian Berge gir seg som landslagssjef, og bare detaljer gjenstår før den avtroppende landslagssjefen blir Kolstad-trener.

Men Trondheims-klubben, som har brukt millioner på å hente stjernespillere, må også grave dypt for å få treneren de ønsker.

Berge hadde opprinnelig kontrakt med forbundet til og med VM i 2025, men i høst ble det kjent at Kolstad ønsker trønderen som hovedtrener.

Etter det TV 2 forstår kan utkjøpet komme på om lag en og en halv millioner kroner.

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, vil ikke bekrefte TV 2s opplysninger, men sier:

– Jeg tror det er en avtale alle parter er fornøyde med. Vi har kommet fram til en løsning norsk håndball kan stå for. Den er god for Christian (Berge) og for Kolstad.

– Hvor mye har Kolstad vært inne i bildet?

– Vi har forholdt oss til Christian når det gjelder kontrakten, og så har han koblet på Kolstad slik jeg forstår.

– Må Kolstad kompensere for å hente han ut av kontrakten?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Lio.

Både Christian Berge og Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen, bekrefter til TV 2 at de ønsker et samarbeid, men at ingenting er signert ennå og at det gjenstår noen detaljer.

– Jeg er opptatt av at vi tar dette i riktig rekkefølge. Nå skal alle detaljene med Christian på plass først. Er det en utkjøpsklausul blir det en naturlig del av forhandlingene, sier Jostein Sivertsen.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er helt sikker på at Berge blir Kolstad-trener. Og at trønder-klubben må betale for det.

– Den lille usikkerheten er jo mest et spill for galleriet. Han skal jo til Kolstad, det er ingen tvil om det. Berge er sentral i prosjektet. Så mye en periode at han fikk refs fra forbundet for det. Så at han ikke skulle bli Kolstad-trener når han ikke nå lenger er landslagssjef vil jo være helt meningsløst. Han gir heller ikke fra seg landslaget som han elsker uten å ha en annen jobb klar, sier Svele.

TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Erik Edland / TV 2

Både Berge og Sivertsen har ønsket en delt trenerløsning: At Berge skal trene både landslaget og Kolstad. Det sa Norges Håndballforbund nei til og ba Berge om å velge. Han valgte å gå ut av kontrakten med forbundet.

– Forbundet slipper ikke Christian Berge gratis. Det er en utkjøpsklausul i kontrakten og den skal være på rundt halvannen millioner kroner, forteller Svele og legger til:

– Det er en høy sum i norsk sammenheng. Det er ikke vanlig med utkjøp og ikke for store summer, men her må Kolstad grave dypt for å få treneren de har ønsket seg hele tiden.