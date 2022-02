Stekt entrecôte med chimichurri

Entrecôte kan byttes ut med benfrie nakkekoteletter eller kyllingfilet for de som ønsker det. Oppskriften er til 4-5 personer.

Chimichurri: Er Mellom- og Sør-Amerikas versjon av den italienske pestoen. Lages med friske urter, men uten ost. Chimichurri passer godt til grillet/stekt kjøtt eller fisk. Lag gjerne sausen 4-5 timer før servering, da vil smakene sette seg. Urtesausen oppbevares best i et glass med lokk. Hell 2-3 ss olje over chimichurrisausen, sett på lokket og urtesausen holder seg i mange uker i kjøleskapet. Oljen røres ned i sausen ved servering. Smaker best romtemperert.

Chimichurrisaus - dette trenger du:

2-3 dl bladpersille (en god neve)

Ca. 2 ss frisk koriander

Ca. 3 ss frisk oregano

1-2 fedd hvitløk

¼ rødløk

Saft av ½ sitron

2 ss rødvinseddik (eventuelt balsamicoeddik)

Ca. 1 dl olivenolje

Salt, pepper, eventuelt ¼ ts røkt paprikapulver

Smak til med litt sweet chilisaus eller mangosalsa

Slik gjør du:

Urter, hvitløk og rødløk kan finhakkes for hånd. Tilsettes saft fra sitron, eddik og olje og røres sammen. Eller alt kan kjøres sammen i en hurtighakker/foodprocessor.

Dressing med rømme og majones - dette trenger du:

2 fedd hvitløk

1 dl majones

½ dl rømme

1 ts dijonsennep

Salt og pepper

Slik gjør du:

Legg hvitløk feddene (med skallet på) i litt kokende vann og kok i 2-3 minutter. Ta opp, trekket av skallet på hvitløken. Knus hvitløken i majonesen. Bruk en gaffel eller kjør i en liten hurtighakker. Rør inn rømme og sennep. Smak til med salt og pepper. Bruker du en hurtighakker tilsett alle ingrediensene og kjør sammen.

Ovnsbakte små poteter og små perleløk:

Legg potetene og skrellede små løk i et ildfast fat. Vend inn litt olje og dryss med salt og pepper. Stek i varm stekeovn 225 grader i 30-40 minutter til de er møre (tid avhengig av størrelse).

Stekt entrecôte - dette trenger du:

ENTRECÔTE: Stekt entrecöte med tilbehør. Foto: Wenche Andersen

700-800 g/3-4 stk biffer av godt mørnet entrecôte

Olje og smørbrød til steking

Eventuelt 1-2 fedd hvitløk, friske urter

Salt, pepper, eventuelt røkt paprikapulver

Slik gjør du:

Temperer biffene på benken før steking. Ha olje i pannen og varm opp. Tilsett smør og la smøret bruse ut før biffene legges i pannen, eventuelt sammen med 1-2 knuste hvitløk fedd. Stek 2-3 minutter på hver side (steketid er avhengig av tykkelse på kjøtt stykkene og stekegrad, medium eller gjennomstekt). Dryss med salt, grovmalt pepper og eventuelt røkt paprika. La biffene hvile minst 5-6 minutter før de skjæres opp i tykke strimler.

Urtestekt kyllingfilet - dette trenger du:

Beregne 1 kyllingfilet pr person

Salt , pepper

Smør eller olje til steking

Friske urter, for eksempel oregano eller rosmarin

Slik gjør du:

Gni kyllingfilet/kyllinglår inn med salt og pepper. Smelt smør i en stekepanne til smøret slutter å bruse. Smøret kan byttes ut med olje. Legg i kyllingbryst/kyllinglår med skinnsiden ned pannen sammen med en raus kvist med frisk rosmarin eller oregano og eventuelt 1 knust feddhvitløk. Stek til skinnsiden på blir sprø og gyllen. Snu, senk temperaturen til det laveste og stek videre i 5-7 minutter, til kjøttet er gjennomstekt, men ikke tørt. Det kan også etterstekes i varm stekeovn 125 grader i 8-10 minutter.