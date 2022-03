Porsche har lange tradisjoner for å være raskest. Derfor var de nok ikke særlig fornøyd med at Audi RS Q8 hadde den beste rundetiden på racerbanen Nürburgring Nordschleife i Tyskland. Det er en av verdens lengste og mest krevende racerbaner.

Men så fikk heller ikke Audi beholde tittelen som verdens raskeste så alt for lenge. For i sommer tok nemlig Porsche med seg sitt nyeste råskinn – Cayenne Turbo GT – for å sette en ny rekordtid for en SUV. Det klarte de. Tiden ble 7.38,9.

Dermed kan bilprodusenten med hovedsetet sitt i Stuttgart igjen skryte av å ha verdens raskeste SUV.

Nå har Turbo GT endelig kommet til Norge – og vi har fått teste den. Så hvordan fungerer egentlig en slik bil på norske vinterveier?

Ny rekord: Nå er Cayenne verdens raskeste SUV

Lamborghini-killer

Versting-utgaven av Cayenne har den samme 4-liters V8-motoren vi kjenner fra flere andre modeller. Men i Turbo GT-utgaven er det fiklet mye med den. Derfor yter den 640 hestekrefter og har et dreiemoment på 850 Nm. Det er en voldsom kraftkilde.

Riktignok har Lamborghini Urus 10 hestekrefter mer – men den må se seg grundig slått i lyskryssduellen, likevel. Porschen gjør nemlig 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder.

Det er brennfort – og vi har selvsagt testet launch control. Det kan du se i videoen øverst i artikkelen.

Den ser ganske anonym ut – men dette er et beist av en bil!

Kostbar

Startprisen på ubetydelig over 3 millioner kroner. Men spekker du bilen med litt utstyr, slik som testbilen, ender du fort på 3,3 millioner.

Vi lar oss på den ene siden imponere over en del utstyr som er standard – og på den andre siden overraske over en del utstyr du må betale for.

Blant annet standardutstyret er for eksempel smidde 22" felger og titan eksosanlegg!

Sistnevnte sparer vekt, ruster ikke og tåler varme godt. Det blir selvsagt god anledning til å høre hvilke lydbilde bilen har å by på i videoen.

Hytteekspressen er klar!

