Derfor har du dårlig ånde – og slik blir du kvitt problemet

Det er flere ulike årsaker til at man har dårlig ånde. Tannlege og God morgen Norge-kollega, Iselin Husby, sier de mest vanlige årsakene til dårlig ånde er relatert til forhold i munnhulen.

– Det kan for eksempel være at man går rundt med ubehandlet hull i tennene, en tannsykdom, munntørrhet eller rett og slett for dårlig munnhygiene.

Tannlegen anslår at det er mellom 20 og 40 prosent av befolkningen som har regelmessige plager. Det er utført flere studier på det, men det er vanskelig å tallfeste helt eksakt hvor mange som sliter med dårlig ånde.

– Vi pleier å si at tallene ligger rundt 20-40 prosent, ut i fra den målestokken som man bruker innenfor forskningen. Likevel har de fleste av oss perioder hvor vi opplever dårlig ånde og ubehagelig smak i munnen.

TANNLEGE: Iselin Husby sier det kan være flere årsaker til dårlig ånde. Foto: God Morgen Norge

Hvordan oppstår den dårlige ånden?

Bakterier i munnen er viktige for å opprettholde en god munnhelse. Bakterier skal være i munnen og de har flere viktige funksjoner.

– Bakteriene bryter blant annet ned organisk materiale. Dette materialet danner et biprodukt som inneholder svovelgasser. Det er disse svovelgassene som bakteriene har laget, som kan oppleves som dårlig ånde når vi puster.

Flere har nok opplevd å ha dårlig ånde når en våkner opp om morgenen. Dette er det en grunn til, ifølge Husby.

– Om natten har man nedsatt spyttsekresjon, og på den måten blir ikke nattens svovelforbindelser vasket bort. Selv om du la deg med helt blankpolerte tenner, vil bakteriene i munnen din kunne gå løs på døde celler fra slimhinnene og proteiner fra spyttet ditt, sier hun og utdyper:

– Når vi sover har vi nedsatt spyttproduksjon, og dermed samler avgassene fra bakterienes proteinmåltider seg opp i munnen. Når man da først åpner munnen for å prate med noen, vil hele nattens gassproduksjon komme ut i et jafs.

Derfor anbefaler tannlegen å ikke droppe frokosten om morgenen, dersom man sliter med dårlig ånde. Måltid er nemlig med på å sette i gang spytterestriksjonen, og spyttet vårt er viktig når det kommer til å forebygge dårlig ånde.

– Når vi for mye spytt i munnen, så skylles det blant annet bort noen av de svovelgassene som bakteriene lager. Så dermed er det viktig å spise til faste tider og ha faste måltider. Som for eksempel frokost, lunsj, middag og kvelds, sier Husby.

Slik ungår du den dårlige ånden

Det er flere ting som man kan gjøre for å unngå eller forebygge dårlig ånde. Det første og viktigste er å finne årsaken til problematikken.

– For å finne en løsning på problemet, må en først finne årsaken. Dersom den vonde ånden ligger til bakgrunn for dårlig munnhygiene, gjelder det å få inn gode rutiner. En kan også ha dårlig ånde på grunn av eventuelle underliggende sykdommer. Da gjelder det å få behandling for dette.

– Så er det viktig å pusse tennene to ganger daglig med fluortannkrem, samt bruke tanntråd og tungeskrape hver dag.

Er du usikker på om du har dårlig ånde, har Husby et godt tips til hvordan du raskt kan sjekke dette selv.

– Du kan slikke deg på håndleddet, vente i ett minutt mens spyttet tørker, før du lukter på håndleddet. Et annet alternativ er å på tanntråden etter bruk. Du kan også spørre om å få puste på en god venn eller oppsøke tannlegen. Tannlegen kan lukte på ånden og undersøke tennene, tannkjøttet og tungen. Sannsynligvis vil tannlegen finne den riktige behandlingen for deg, påpeker hun.