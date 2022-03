– Han skal i fengsel, ikke til Hollywood!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Millioner har fått med seg hvordan Cecilie (33) fra Lillestrøm ble svindlet for millioner av israelske Simon Leviev. I dag lever han en fri mann i Tel Aviv, mens hans nye Hollywood-agent spår store muligheter for ham.

Se for deg at mannen du elsker har lurt deg og flere kvinner for flere millioner kroner til sammen.

Pengene bruker han på luksuriøse reiser og middager sammen med andre kvinner – og det er du som uvitende finansierer gildet.

Og til tross for at historien er kjent internasjonalt, lever han som en fri mann og med fremtidsutsikter de færreste opplever i løpet av et liv.

Dette er realiteten for Cecilie Fjellhøy, ett av svindelofrene vi blir kjent med i Netflix-suksessen «The Tinder Swindler», basert på VGs kartlegginger i 2019.

Hjernevaskingen

Roser. Fancy hoteller. Privatfly. Kostbare middager. En «bodyguard» i umiddelbar nærhet til enhver tid. Israeleren Simon Leviev utga seg for å være en spandabel, velstående diamantarving og forretningsmann, og ga derfor inntrykk av at penger ikke var mangelvare for ham.

Cecilie legger dette til grunn når folk spør om hvordan hun endte opp med å gi ham så mye penger.

– Det startet jo i det små, det var ikke sånn at han sa: «Hei, kjære! Kunne jeg fått en million?». Det er jo virkeligheten han skaper. Frykten og manipulasjonen han maner til.

Hun sikter til at han fortalte at mange fiender var ute etter ham, og at han hevdet han ikke kunne benytte kortbetaling i tilfelle han ble sporet.

LØGN OG BEDRAG: I flere måneder trodde Cecilie at hun og israelske Simon Leviev var kjærester. Hun visste ingenting om dobbeltlivet han levde. Foto: Privat

– Situasjonen var jo ekstrem. Det har blitt en Netflix-film, liksom. Det sier litt. Du kan ikke se for deg hvordan det er, og det er vanskelig for meg å forklare hvor hjernevasket jeg ble. Hvor redd jeg var.

Uviss fremtid

Cecilie tok opp stadig flere lån hos en rekke banker for å hjelpe kjæresten. Totalt har hun overført nær 250 000 dollar, over to millioner kroner, til Leviev. Nå har gjelden vokst, og hjemme i London har hun erklært seg personlig konkurs for å få fred fra bankene.

– Den økonomiske situasjonen er helt ødelagt. Jeg ble jo dratt til retten av fire banker, og tapte de rettssakene. Nå er gjelden oppe i tre millioner, og hver måned skal kreditorene betales.

Fremtiden er dermed umulig å spå for 33-åringen:

– I hverdagen går det greit. Jeg kan fortsatt ta en kaffe med venninner. Men jeg kan nok aldri eie noe, for eksempel, som er en stor greie i Norge. De sjekker jo kredittgrensen din. Også er det småting som å skaffe seg mobilabonnement eller et kredittkort som blir vanskelig for meg.

Situasjonen har gitt Cecilie perspektiv:

– Jeg tror man lærer å sette pris på andre ting; familien, støttende venner, og det å leve i nuet. Jeg har begynt å se at vi tenker for lite på det som skjer her og nå.

Fri mann med Hollywood-agent

I mellomtiden har Simon Levievs nye manager fra det Hollywood-baserte selskapet Gitoni spådd flere jobbmuligheter for ham: TV, bok og dating-podkast er noe av det som er blitt foreslått for israeleren.

Det hevdes også at Leviev tjener godt på å tilby skreddersydde videohilsener via nettstedet Cameo. Det syns Cecilie svært lite om:

– Tenk, det er fire år siden vi møttes. Den verste perioden i livet ditt blir dratt opp om og om igjen. Feilene han fikk deg til å gjøre, som du ennå blir stilt spørsmål om. Men han får ikke de samme tøffe spørsmålene, og han trenger bare å si: «Nei, dette har ikke jeg gjort». Han lyver, og vil alltid gjøre det, slår 33-åringen fast.

Hun reagerer på at hans handlinger har pågått i flere land i Europa, men at han aldri er blitt arrestert eller avhørt. Hun tror det har noe med typen kriminalitet å gjøre, og at politiet i de ulike landene mener det er enklest at hjemlandet tar ansvar.

Leviev satt riktignok fengslet i Israel i fem måneder i 2020, på bakgrunn av flere år gamle forbrytelser han hadde begått der.

Per i dag er det i Israel, i storbyen Tel Aviv, at Leviev skal leve som en fri mann med sin nye modellkjæreste. I en Instagram-post kjæresten har lagt ut, kan man se et maleri av henne og Leviev i bakgrunnen:

Levievs frihet er vond å svelge for Cecilie og de andre svindelofrene:

– Det er en stor sorg for oss å se han leve livet mens vi andre sitter igjen med smerten og skammen over det han har gjort mot oss. Det er få som har sin kriminelle mishandler gående ute, synlig i alle verdens medier. Og at de gir han den talerstolen er vondt å se.

Cecilie ønsker mer fokus på privatpersonene, familiene og selskapene hun mener Leviev har begått urett mot:

– Han er død for meg. Jeg syns synd på ham. Jeg vil ikke at folk skal gi ham den oppmerksomheten.

«Selfie»-pågang

«The Tinder Swindler» har på kort tid blitt en av Netflix’ største suksesser, og er sett av over 50 millioner på tre uker. VG-avsløringen fra 2019, som filmen er basert på, er fortsatt én av avisens mest leste gjennom tidene. At saken er oppe i dagen, legger Cecilie godt merke til hjemme i London:

– Det er så rart hvor gira folk blir, og at de vil ha «selfie» sammen. Hvorfor vil du ha selfie med meg, liksom? sier Cecilie og ler.

33-åringen påpeker at det er godt å se at tilbakemeldingene stort sett er støttende og positive, i motsetning til da saken ble kjent for noen år siden. Hun er også kampklar på vegne av andre som har blitt svindlet:

– Du er jo ikke blitt kjent for å ha blitt en suksessfull forretningskvinne eller noe sånt. Det er fordi du er et svindeloffer som fikk livet ødelagt. Men jeg vet at dette gjelder så mange flere, og jeg vil stå i det for dem som ikke orker det selv.

Blant de andre svindelofrene finner vi svenske Pernilla Sjöholm, som også var med i Netflix-filmen. Hun og Cecilie har utviklet et nært vennskap med et felles mål:

VENNER OG ALLIERTE: Pernilla Sjöholm og Cecilie Fjellhøy finner mye trøst og støtte i hverandre, etter å begge ha blitt svindlet av samme mann. Foto: Privat

– Det er fantastisk å få støtte fra noen som har vært gjennom det samme. Pernilla har samme kampånd som meg, og vi kommer aldri til å gi opp. Han skal tas til slutt. Han skal i fengsel, og ikke til Hollywood, slår Cecilie fast.

Har ikke gitt opp kjærligheten

Men er det sånn at man boikotter Tinder for livet etter å ha blitt utsatt for noe sånt? Nei, sier Cecilie, og utdyper:

– Han har tatt fra meg så mye. Fremtid og økonomi, og … skal han ta fra meg familieliv, kjærestemuligheter og tiltro til andre også? Man kan jo ikke leve livet uten å stole på mennesker. Da blir du bitter. Det går ikke.

– Har du funnet kjærligheten igjen, da?

– Jeg vet ikke … kanskje? Vi får se, svarer Cecilie og ler.

God morgen Norge har forsøkt å komme i kontakt med Simon Leviev via hans manager. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse. Til andre medier har Leviev ytret at innholdet i Netflix-dokumentaren ikke stemmer, og at han ikke er noen «Tindersvindler».