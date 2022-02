Raser mot Alec Baldwin for å ikke ta ansvar for drapet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ektemannen til den avdøde filmfotografen Halyna Hutchins (42) legger ikke skjul på sinnet sitt mot skuespiller Alec Baldwin i et nytt TV-intervju.

I forrige uke kom nyheten om at familien til filmfotografen som ble skutt og drept på innspillingen av filmen «Rust», har saksøkt Alec Baldwin (63) og en rekke andre involverte i filmen.

I søksmålet påstår de at hensynsløs oppførsel og budsjettkutt førte til Hutchins tragiske død. Baldwin har avvist anklagene om at settet var utrygt.

Nå har Matt Hutchins, ektemannen til den avdøde filmfotografen, stilt opp i et TV-intervju hos det amerikanske talkshowet Today.

– Tanken om at personen som holder våpenet og får den til å fyre av et skudd ikke er ansvarlig, er absurd for meg, sier Hutchins i intervjuet med Today.

Videre legger han til at våpensikkerhet ikke var det eneste problemet på settet.

– Det var en rekke industristandarder som ikke ble praktisert, og det er flere ansvarlige parter, hevder han.

Talkshowet har prøvd å kontakte Baldwins representanter og «Rust Movie Productions LLC» for kommentarer, uten hell.

Den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept under innspillingen av filmen «Rust» i oktober. Foto: Swen Studios

Regissøren er på bedringens vei

Den ukrainske filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept 21. oktober 2021, mens de forberedte en scene på Bonanza Creek Ranch nær Santa Fe i New Mexico.

Baldwin holdt pistolen da skuddet gikk av, selv om han har uttalt at han ikke trakk avtrekkeren. Hutchins ble skutt gjennom overkroppen, og kulen satte seg fast i skulderen til regissør Joel Souza.

Hutchins ble fraktet til et sykehus i Albuquerque, hvor hun senere døde. Souza er nå i ferd med å komme seg etter skadene han fikk av kula.

I tillegg til ektemannen, etterlot Hutchins seg sin 9 år gamle sønn, Andros.

Ble rasende av å se TV-intervju

I underkant av to måneder etter tragedien diskuterte Baldwin hendelsen i et intervju på ABC News, hvor han sa:

«Noen er ansvarlige for det som skjedde, og jeg kan ikke si hvem det er, men det er ikke meg».

Matt Hutchins forteller til Today at det gjorde ham rasende å se Baldwin snakke om sin kones død på TV.

– Jeg ble bare så sint av å se han snakke om hennes død så offentlig, på en så detaljert måte, for så å ikke ta på seg noe ansvar for drapet, sier han til medankeret Hoda Kotb under intervjuet.

Videre fortalte Baldwin under intervjuet med ABC News at filmfotografen hadde bedt ham om å rette pistolen mot kameraet og mot armen hennes rett før den gikk av.

Alec Baldwin, her avbildet under et TV-intervju hos ABC News. Foto: Jeffrey Neira

Dette skapte også en reaksjon fra den etterlatte ektemannen.

– Det hørtes nesten ut som han var offeret. Og å høre han skylde på Halyna i intervjuet og flytte ansvaret over på andre, og se ham gråte over det... Jeg føler bare - skal vi virkelig ha dårlig samvittighet for deg, Mr. Baldwin?

Kjemper for rettferdighet

Politiet i Santa Fe etterforsker fremdeles hendelsen. Ingen er pågrepet eller siktet i forbindelse med skytingen.

Hutchins mener at den fatale skytingen kunne vært unngått, og han håper at etterforskningen vil gi ham den oppreisningen han mener han har krav på.

Han legger så til at til syvende og sist så vil ikke rettferdighet bringe Halyna tilbake, men han håper at minnet om henne kan bidra til å forhindre at noe slikt skjer igjen.