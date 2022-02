Hjemlandene deres er i krig - derfor er de venner

Det bor 18.000 russere og 7.000 ukrainere i Norge. To av dem er Irina Jensen og Darina Grusko .

I tillegg til å jobbe sammen som stylister i Oslo, blant annet for TV 2, er de to gode venner. Nå deler de en felles sorg og fortvilelse over krigen mellom hjemlandene.

– Det er forferdelig. Fordi man er russisk betyr ikke det at man støtter situasjonen, sier Jensen.

Tilhørighet til begge land

Jensen er født og oppvokst i Russland med en mor som er halvt ukrainsk og halvt russisk, og en far som er halvt ukrainsk og halvt polsk.

SMINKØR: Irina Jensen jobber som sminkør i TV 2. De siste dagene har vært vanskelig. Foto: Thea Enerud Ødegården

Nå står hun midt i en storpolitisk splid.

– Det er tungt fordi jeg føler jeg tilhører begge to land.

Kollega og venninne Darina Grusko er ukrainsk, men har en russisk fostermor. Hele den nærmeste slekten hennes bor i Kiyv.

– Det gjør vondt å se byen man har pleid å dra på ferie til for å se familien sin. Nå ser vi bare eksplosjoner og tåke, sier Grusko.

Grusko syntes det vanskeligste er å føle seg hjelpesløs.

– Det er vanskelig å være her og ikke kunne gjøre noe. Samtidig som man føler seg heldig som er trygg.

Snakker ikke politikk

De to kollegaene er gode venner også utenfor jobb og finner trøst i hverandre. De lar ikke konflikten mellom hjemlandene deres komme i mellom og har aldri snakket politikk med hverandre før nå de siste ukene.

– I min familie prater vi ikke politikk. Det er forbudt. Rett og slett fordi det er så mange meninger. Jeg syntes det er best sånn, sier Jensen.

FØLER SEG HJELPELØS: Darina Grusko tenker ofte på hva hun kan gjøre for familien hjemme i Ukraina. Foto: Chrisrémy Berrefjord

Begge er enig om at denne konflikten er utenfor deres kontroll.

– Jeg syntes det er viktig at vi klarer å skille mennesker og politikk. Det er samme om man er fra Russland eller Ukraina eller noe annet. Vi er mennesker og blir lei oss for de samme tingene, sier Grusko.

Får mange spørsmål

De to kollegene har de siste dagene fått mange spørsmål og kommentarer om hjemlandene, noen fine og andre ufine.

– Det er hyggelig når folk tenker på oss og kollegerspør hvordan det går med familien min, men vi får også spørsmål vi ikke kan svare på, sier Jensen.

Hun føler litt ekstra på sin egen nasjonalitet i møte med andre.

– Jeg har fått flere mindre hyggelige kommentarer bare fordi jeg er russisk, sier Jensen.

– Er du redd for at det skal forverre seg nå?

– Ja. Og jeg tror dessverre at det blir sånn.