Kaller UEFA-melding tonedøv

I forbindelse med kveldens Europaliga-kamper publiserte UEFA Europa League meldingen «God torsdag alle sammen!» etterfulgt av en feirende glad-emoji like etter klokka 09:30.

Litt under en time senere ble tweeten slettet.

Natt til torsdag har russiske styrker invadert Ukraina, og Ukrainas utenriksminister, Anton Gerashchenko, har allerede meldt om titalls – og kanskje flere – døde. Utenriksministeren kaller det en fullskala invasjon.

Tweeten til UEFA kom flere timer etter at Russland invaderte Ukraina. TV 2s kommentator Mina Finstad Berg mener tweeten til UEFA er tonedøv.

– Det er tønedøvt av UEFA, for å si det forsiktig. En morgen hvor Europa våkner opp til krig så velger UEFA/Europa League kun av skylapper å tenke fotball. Det er greit at det er Europa League i kveld, og det er de sikter til, men det ser fryktelig dårlig ut. Når det også pågår en diskusjon om hvor vidt Champions League-finalen bør flyttes fra St. Petersburg på grunn Russlands krigshandlinger og aggresjon mot Ukraina, sier Finstad Berg.

FÅR REAKSJONER: Denne tweeten publiserte UEFA Euorpa League like etter klokka halv ti torsdag morgen. Litt under en time senere er den slettet. I kommentarfeltet reagerte flere hundre twitter-brukere på meldingen fra UEFA. Foto: Skjermdump Twitter

– Dessverre er jeg ikke overasket heller. Men det er fryktelig, fryktelig klønete fra UEFA sin side å holde på på den måten her. Her er det en eller annen twitter-admin som bør få en beskjed fra en overordnet at dette er fryktelig unødvendig.

I kommentarfeltet var det sterke reaksjoner på tidspunktet meldingen kom på, og flere reagerte på måten UEFA bruker tiden sin på å tvitre enn å flytte Champions League-finalen fra St. Petersburg.

– Penger, glitter og glamour

Finstad Berg synes ofte UEFA har vært dårlige på å lese rommet under saker som dette.

– Det her styrker det bildet av UEFA som en gjeng som kun bryr seg om penger, glitter og glamour. Som veldig ofte blir stille når det er snakk om mer alvorlige saker, sier hun.

– Man må lese dette i lys av det samarbeidet UEFA har med Gazprom. Fordi Gazprom er en ganske stor sponsor inn mot blant andre Champions League. Så hvis de bare velger å uttale seg på den måten som de gjorde her, så tolkes det også inn i lys av den sponsoravtalen.

Finstad Berg mener at UEFA heller burde holdt kjeft og unnlatt å tvitre om fotball midt under dagens pågående sitasjon.

– Hvis de ikke helt vet hvordan de skal operere i dagens situasjon så er det bedre å bare avvente situasjonen litt, og hvert fall ikke legge ut en sånn «hurra, nå er det tid for Europa League-kamper!» den morgenen Europa våkner opp til krig, mener Finstad Berg.

– De bryr seg ikke

– Hvilke signaler sender det til spesielt Ukrainske innbyggere og fotballfans?

– Det sender et signal om at UEFA er ignorante. De ikke bryr seg om de krigshandlingene som pågår og ikke tar det på alvor. Så kan du si at selvfølgelig skal det spilles fotballkamper uavhengig av hva som skjer i Ukraina.

– Men det er noe med tonen i det. De kunne lagt ut en melding som sier «I kveld er det klart for Europa League», men en sånn tweet som det er en fryktelig, fryktelig dårlig beskjed å sende ut akkurat i dag.