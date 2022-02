TIX blir programleder for «Paradise»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Andreas Haukeland (28) tar over rollen som Triana Iglesias (39) har hatt i over 12 år.

Artisten som for alvor er blitt A-kjendis i Norge etter et travelt 2021, med både kritikk, hylling og ikke minst deltagelse i Eurovision, skal nå lede realityprogrammet «Paradise».

Det avslører Andreas Haukeland på Instagram.

– Overraskelse! PARADISE er i gang med ny innspilling og jeg er i Mexico som ny programleder!

Stolt over ny rolle

Haukeland, som tidligere har vært med som deltager i serien, sier at det er både med stolthet og enorm ærefrykt at han tar på seg denne rollen.

– Dette kommer til å bli sååå gøy! Kommenterer han på Instagram.

I november ble det klart at Triana Iglesias var ferdig etter over 12 år som programleder.

Modernisert sesong

Fra før av er det kjent at årets utgave vil skille seg ut fra tidligere sesonger.

Nå er det blant annet ikke lenger et krav om å være singel for å delta, og man må ikke danne par med motsatt kjønn. Haukeland er fornøyd med endringene:

2012: Triana Iglesias sammen med deltagerne som 10 år senere også har blitt kjente fjes. Foto: TV3

– Det blir litt annerledes enn det har vært før, men forhåpentligvis en bra annerledes. Paradise kommer i større grad til å fokusere på mangfold og hvordan mennesker flest er, ikke et TV-ideal som ble dyrket frem for over 10 år siden. Det liker jeg!

– Andreas er rett person

Programsjef i Nent, Christian Meinseth, forteller at de i lang tid har jobbet med å oppdatere programmet for å gjenspeile tiden vi er i nå.

– Vi er trygge på at Andreas er rett person til å lede programmet. Andreas er et multitalent av de helt sjeldne, og folk kan bare glede seg til å se ham i en helt ny rolle som programleder, sier Meinseth.

Samtidig sender han en hyllest til Iglesias for jobben hun har gjort gjennom 15 sesonger.

– Triana Iglesias har vært selve symbolet på Paradise Hotel her hjemme. Vi i Nent er svært takknemlige overfor jobben hun har gjort, og hvordan hun har bidratt til å gjøre serien utrolig populær blant en trofast fanskare.

Ifølge Meinseth har Iglesias takket ja til å fortsette som programleder hos Nent, men utdyper ikke om det er noen konkrete prosjekter hun skal jobbe med.