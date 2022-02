Slik blir aksjemarkedet påvirket av Ukraina-krisen

Verdensbørsen har stupt etter at Russland angrep Ukraina natt til torsdag. Slik tror ekspertene at krisen vil ramme det norske aksjemarkedet.

Ukraina-krisen har ført til store svingninger på aksjemarkedet de siste dagene, og da invasjonen var et faktum torsdag falt Moskva-børsen med rundt 50 prosent fra start.

Også børsmarkeder i Asia, Australia og Europa fikk en betydelig nedgang etter det russiske angrepet på Ukraina sendte sjokkbølger gjennom markedene. Under en time etter åpning var det også røde tall på Wall Street i USA, men etter hvert hentet kursene seg inn igjen, ifølge NTB.

BØRSEN: Oslo Børs falt fra start torsdag morgen, kun timer etter at Russland invaderte Ukraina. Foto: Erik Johansen / NTB

Situasjonen har også holdt seg relativt stabilt i Oslo, hvor børsen har hatt en beskjeden nedgang sammenlignet med resten av Europa. Fredag trosset Oslo-børsen krigsfrykten med en svak oppgang på rundt 0,2 prosent i 9-tiden.

Men hvordan tror ekspertene at markedet blir preget framover, og er det grunn til å bekymre seg for norsk økonomi?

Positivt for Norge

Det globale aksjemarkedet stupte etter nyheten om at Russland hadde begynt invaderingen av Ukraina natt til torsdag.

Allerede onsdag ettermiddag begynte alarmbjellene å ringe i USA, hvor Wall Street endte med nedgang, og neste morgen var realiteten også reflektert på børsmarkedene i Europa.

Australia og Asia-børsene stengte dørene torsdag ettermiddag med tap, og siden da har kursene hatt enorme svingninger verden over.

– Dette er ikke positivt for verden, og det er spesielt ille for noen, men det er desidert minst negativt for Norge, sier sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til TV 2.

TJENER PENGER: Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier Norge som stat vil tjene mye penger på at Russland blir utestengt fra verdensøkonomien. Foto: Lise Åserud / NTB

Det tyder også tallene fra Oslo-børs på, hvor fallet er dempet på grunn av de høye oljeprisene.

– Det er Russland som er taperen her og som vil få hardest rammet økonomi, forklarer Andreassen.

– Vi tjener penger på at Russland ikke får eksportert olje og gass, og de eksporterer mye, og som en nasjon tjener vi på at råvareprisene stiger, sier han.

Oljeprisene har nemlig skutt i været, og torsdag var prisen for et fat nordsjøolje på 102 dollar fatet, som er en økning på hele 7 prosent.

Det er det høyeste prisnivået siden 2014, og gode nyheter for et land som Norge, som i stor grad livnærer seg på olje og gass.

Oppgang for Equinor

Det er tydelig på børsen også, hvor omtrent alle de børsnoterte energiselskapene trosser nedgangstrendene og startet dagen med en oppgang i prisene.

Equinor, som er det største børsnoterte selskapet på Oslo-Børs, har en oppgang på 4,19 prosent ved børsåpning fredag, og også de andre olje- og gass-selskapene kan kan vise til en kraftig oppgang i prisene.

Det at norske børsnoterte selskap har lite direkte handel med Ukraina og Russland fører også til at inntjeningen blir positivt preget av situasjonen, samt Norges mange energiaksjer.

OPPGANG: Energiaksjer som Equinor har oppgang på børsen torsdag. Her fra Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Foto: Jan Arne Wold / Equinor / NTB

– For norske selskapers inntjening er dette helt uproblematisk, og på mange måter positivt for en del selskaper, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til TV 2.

NORGESEFFEKTEN: Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, forklarer hvordan Russland/Ukraina konflikten vil påvirke det norske børsmarkedet. Foto: Erik Teige / TV 2

– Gassprisene øker stadig og oljeprisen er ekstremt høy, derfor vil mange norske selskap tjene mer på dette og veldig få vil se en umiddelbar negativ effekt, legger han til.

Likevel er det ikke bare fryd og gammen for det norske aksjemarkedet heller.

– Ingen historikk å lene oss på

Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug, tror Oslo Børs vil føle på store prissvingninger og usikkerhet i markedet i tiden framover.

– Det er ingen som vet verken hvordan det vil gå eller som har vært i krig i den vestlige verden i moderne tid, så vi har ingen historikk å lene oss på for erfaringer, sier hun til TV 2.

MYE USIKKERHET: Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug, tror nordmenn med et fåtall ulike aksjer vil merke mest på svingningene på børsen i tiden framover. Foto: Aage Aune / TV 2

Skaug forklarer at det er nordmenn som kun eier et fåtall ulike aksjer som nok vil merke mest på prisendringene.

– De er sårbare for store svingninger, og må være forberedt på at situasjonen skaper usikkerhet, sier hun, og legger til:

– Markedet liker dårlig at ting er uforutsigbart.

Investeringsdirektør Næss oppfordrer likevel folk til å beholde roen.

– Det kan være fristende å selge når kursene faller, men historisk sett, om du solgte hver gang det kommer dårlige nyheter, så taper du veldig mye penger, sier han.

– For de fleste er aksjesparing langsiktig. Det er vanskelig for småsparere å vite når ting skal kjøpes og selges. Det beste er å beholde roen og ikke følge alt for nøye med, for kursene vil svinge veldig de neste dagene.

OPPFORDRING: Næss oppfordrer nordmenn som eier aksjer om å beholde roen, og ikke få panikk fordi kursene svinger på Oslo Børs og i verden. Foto: Erik Teige / TV 2

Dyre aksjer med størst tap

Ifølge ekspertene er det de dyreste aksjene på Oslo Børs som vil oppleve de største tapene i tiden framover, men sjefsøkonom Andreassen tror ikke det kun er på grunn av situasjonen i Ukraina.

– Det er alltid et børsfall når det bryter sånne konflikter, men aksjene var veldig dyre i utgangspunktet. Man kan ikke legge skylden på situasjonen i Ukraina, for det er mange grunner til at børsen faller, forklarer han.

ILLUSTRASJONSFOTO: Ifølge ekspertene er det de dyreste aksjene på Oslo Børs som får størst negang. Her fra børsen i Sao Paolo I Brasil. Foto: Amanda Perobelli / Reuters / NTB

Det støtter også Næss, som påpeker at folk sjeldent satser på dyre aksjer i usikre tider.

– Når folk bekymrer seg er de mindre villige til å tro på optimistiske scenarioer, derfor faller aksjene med høy pris mer enn resten av markedet, understreker han.

Men Næss tror ikke at aksjemarkedet verken i Norge eller verden, vil være hardt preget over lengre tid.

– Historisk sett har ikke sånne situasjoner påvirket aksjemarkedet på lang sikt. Det er kortsiktig uro og frykt, som glir over, forklarer han.

– Det kommer så klart an på hvor mye situasjonen utarter seg, men det er viktig å huske at Ukraina har hatt en anspent politisk situasjon i over 8 år.