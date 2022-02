GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere offentlige profiler med røtter fra Ukraina og Russland reagerer på konflikten som blusset opp for fullt torsdag morgen.

Tidlig torsdag morgen startet det russiske angrepet mot Ukraina med full invasjon. Mange er hardt skadd og det meldes om flere omkomne.

Flere kjente profiler med bakgrunn fra de to involverte landene reagerer nå på konflikten.

Blant disse er moteinfluenseren Darja Barannik, proffdanseren Alexandra Kakurina og den tidligere Eurovision-vinneren Alexander Rybak.

Bekymret for venner

Låtskriver og artist Alexander Rybak (35) kommer fra den hviterussiske hovedstaden Minsk og har flere i sin krets som er rammet av konflikten.

Han forteller til God kveld Norge at han har venner i både Ukraina, Minsk og Russland.

STUDERER: Rybak studerer for tiden i USA og prøver og heller holde fokuset på skolen. Foto: Heiko Junge

– Jeg tenker på hvor heldige vi er som fikk bestemor over til Norge fra Minsk. Hvis ikke hadde jeg vært fra meg av bekymring for henne, slik jeg er for mine venner i Ukraina og de russiske landene, sier Rybak.

Det har fortsatt ikke gått helt opp for ham at situasjonen har eskalert såpass.

– Dette er land som egentlig er bestevenner, så jeg kan fremdeles ikke tro at det har blitt beordret invasjon. Dette vil jo prege alle tre landene i nær fremtid, uttrykker musikeren.

Han prøver dog å holde motet oppe i denne vanskelige tiden.

– Jeg prøver å ikke grave meg ned i mørke tanker, og fokusere på studiene i USA, sier Rybak.

– Utrolig trist

Proffdanser og tidligere dommer i «Skal vi danse», Alexandra Kakurina (38), flyttet fra hjemlandet Russland til Norge i 2004.

BEKYMRET: Kakurina mener situasjonen er trist. Her er hun fotografert i forbindelse med «Skal vi danse». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun er nå bekymret over situasjonen.

– Dette er utrolig trist. Vi er veldig bekymret, sier Kakurina til God kveld Norge.

Den russiske proffdanseren legger til hva hun mener når det kommer til slike konflikter.

– Krig er aldri en løsning, skriver hun i en tekstmelding.

Reagerer på sosiale medier

Flere har også tatt i bruk sosiale medier for å spre sine tanker rundt konflikten. En av disse er moteinfluenseren Darja Barannik (31) med russisk-ukrainsk bakgrunn.

SOSIALE MEDIER: Influenseren bruker Instagram til å dele sine tanker rundt konflikten . Foto: @Darjabarannik / Instagram

Hun har vist sin støtte på Instagram til Ukraina ved å dele flere innlegg i historiefunksjonen.

– Hjertet mitt er knust. Jeg har familie i Ukraina og situasjonen er hjerteskjærende og forferdelig. De gjemmer seg i kjelleren akkurat nå, mens russerne bomber og skyter over hodene deres, skriver Barannik under et innlegg om Ukraina.

FAMILIE: Barannik skriver at hun har familie som er berørt av konflikten. Foto: Skjermdump fra Instagram / @Darjabarannik

STØTTE: Flere engasjerer seg på sosiale medier for å vise de rammede i Ukraina støtte. Foto: Skjermdump fra Instagram / @Darjabarannik

Influenseren har også delt et innlegg fra kontoen @Withukraine.

Bildet bærer en klar beskjed om konflikten.

«Ukraina har sin egen historie. Ukraina har sin egen kultur. Ukraina har sitt eget språk. Ukraina har sin egen nasjon. Ukraina har sitt eget territorum. Ukraina er et suverent land. Ukraina er ikke en «del av Russland», det har ikke vært og det vil aldri være.»

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Darja Barannik.