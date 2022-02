Håper landskamp skal få ordet til å gå: – Er han der god? Burde vi hente ham?

Se Kosovo-Norge på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra 18.50

– Det skal være litt tøft. Vi kommer ikke hit for å kose oss, vi skal jo bli bedre.

Vi er på baskettrening med Gimles U14-gutter i Bergen.

Lars Espe styrer økten og guttene ser uten tvil opp til landslagsspilleren som er en av de store profilene på klubbens seniorlag.

– Han er veldig motiverende og vi har veldig mye å lære av ham, sier en av spillerne.

Og stjerna i Firi-ligaen stortrives i rollen som trener. Stemningen i hallen er god og ungdommene gir alt i hver øvelse.

– Det er kjempegøy. Spesielt når jeg merker at de har lyst til å bli bedre. De hører etter når jeg kommer med tips og da betyr det veldig mye for meg å være den delen av livene deres. Jeg vet selv hvor viktig det er med gode rollemodeller og med folk som kan gi gode tips. Det er rett og slett en ære å ha den rollen, sier Espe til TV 2.

Ser mot Europa

23-åringen lever av basketball. Bortsett fra oppgavene som ungdomstrener, er alt lagt opp til hans sportslige utvikling i toppklubben.

– Jeg våkner opp, drar på morgentrening og så har jeg store deler av dagen fri. Noen dager trener jeg barn før trening på kvelden. To treninger om dagen og hvile. Jeg har ikke en annen jobb, så det er bare basketball jeg livnærer meg av, forteller han.

Men selv om Espe nyter livet i hjembyen og barndomsklubben, er han klar for nye eventyr.

SKADEMARERITT: Trøblete knær knuste NBA-drømmen til Lars Espe. Han har i det siste gjort seg bemerket på både landslaget og i Firi-ligaen. Foto: Synnøve Astrid Malt.

Espe dro som 18-åring til USA og hadde tre år med collegebasket der. Det store målet var NBA, men alvorlig knetrøbbel gjorde at bergenseren tok turen hjem igjen.

Idrettsskaden «jumpers knee» har bremset karrieren, men nå er både drømmen og planen en profftilværelse i Europa.

– Da ville det ikke vært noe coaching av barn. Da hadde jeg bare vært basketballspiller. Det vil nok være mer profesjonalitet rundt organiserte styrkeøkter og gjerne flere lagtreninger. Her i Gimle er det jo en del spillere som har vanlig jobb, og da er det ikke like lett å organisere utenom, påpeker han.

– Det er veldig mange gode lag og spillere i Norge, men siden det er så mange semiprofesjonelle, som har jobb ved siden av, er det kanskje vanskeligere å utvikle seg. I Europa er det veldig mange flere basketspillere, så nivået er naturligvis høyere noen steder der. Jeg tror basket er i ferd med å bli større i Norge, men sånn som det er nå, er nivået noen steder i Europa ganske mye høyere.

– Hvor ønsker du å dra?

– Jeg har ikke en spesiell destinasjon jeg har lyst å dra til. Jeg har lært at det handler mer om hvilket lag man kommer til og om det er riktig spillestil for deg. Det er nok det jeg ser etter før hvilken by eller hvilket land det er. Det hadde vært deilig å komme til et varmt strøk, men jeg kan ikke være for bortskjemt. Det har jo vært en drøm jeg har hatt lenge, men så har knærne mine gjort at det har stoppet litt opp. Jeg håper virkelig det kan skje ganske snart.

Utstillingsvindu

Her kommer landslaget inn i bildet. Espe og resten av Norge skal ut i EM-kvalik mot Kosovo søndag. Det er en scene den unge Gimle-gutten vil skinne på.

– Når man spiller for landslaget, får man vist seg frem på et internasjonalt nivå. Jeg husker helt fra jeg spilte på landslaget for første gang, på U16, så tenkte jeg at det er et sted man kan vise seg frem. Det er alltid noen som ser etter spillere og folk som vil se hvordan spillere klarer seg internasjonalt, sier Espe.

– Jeg tror absolutt det er en plattform der man kan vise seg frem og kanskje få et jobbtilbud. Jeg håper jeg er ganske nærme og føler jeg har egenskapene som skal til for å spille profesjonelt. Det handler om å spille så godt du kan og så kan jo ordet spre seg. Har du en god kamp, kan folk begynne å spørre; er han der god? Burde vi hente ham, kanskje? Så har du en interesse der.

Espe fortsetter:

– Bare det at navnet ditt blir mer kjent har veldig mye å si. Plutselig begynner folk å følge med på deg, og har du da en god kamp til, vil det ha ekstra god påvirkning. Jeg vil selvfølgelig at det skal skje , men når det er kamp, tenker jeg bare på at vi må vinne og at vi må spille bra som et lag.

EUROPA-EVENTYR: Det er det store målet til Lars Espe nå. Foto: Synnøve Astrid Malt.

Gimle-trener og assistent på landslaget, Audun Eskeland, er forberedt på at Espe kan forsvinne fra bergensklubben.

– Europa er vanskelig, det er harde kår. Han har talentet til å klare det, så får vi håpe at knærne tåler trykket. Jo flere norske spillere som kommer seg ut, jo bedre er det for landslaget. Det vil også være bra for ligaen på sikt. Han er veldig kreativ og gjør ting andre ikke gjør. Når Lars spiller bra, er det gøy å se på. Det er jo en ekstra verdi i det, spør du meg. Det er et nivå opp, men han har talentet til å ta det nivået, sier Eskeland til TV 2.

Stor tro på landslaget

Norge åpnet EM-kvalifiseringen med å slå Kosovo 86-77 i Bergen i november. Det var den første tellende landskampen for basketherrer på norsk jord på over 20 år. 24. februar i år ble det bortetap for Danmark i kvaliken.

Danskene vant 84-68 i Arena Næstved, men Norge har alt å spille for i søndagens returoppgjør mot Kosovo i Mitrovica.

At landslaget spiller viktige kvalikkamper, er en fin anledning til å skape oppmerksomhet.

– Det er kjempeviktig. Seniorlandslaget er jo startet opp på nytt igjen, så det handler om å vise at Norge kan være en basketnasjon. At det ikke er en idrett ingen er gode i. Jeg tror det kan hjelpe å skape engasjement rundt sporten i Norge. Kosovo slo vi jo i november i Bergen, det var veldig gøy. Men jeg kan se for meg at de har noen hissige fans som er ute etter revansje. Jeg er sikker på at det blir en tøff kamp, men jeg har troen. Det er utrolig mange gode spillere på landslaget vårt, så vi må sette oss selv på kartet, sier Espe.

