Ekspertenes råd om å snakke med barna dine om krigen i Ukraina

Det kan være vanskelig for barn å skjønne hva som skjer i Ukraina nå. Her får du tips til hvordan du best mulig kan snakke med barnet ditt om krig.

Natt til torsdag gikk Russland til militært angrep mot Ukraina, og situasjonen er kritisk. Flere ukrainske byer blir angrepet, flere er drept og borgere flykter nå fra landet.

Mange barn får med seg hva som skjer i Ukraina gjennom media og sosiale medier. Det kan være vanskelig for barn å vite hva som skjer akkurat nå, og hvor alvorlig dette er. Gunnvor Knag Fylkesnes er direktør for politikk og samfunn i Redd Barna. Hun mener det er viktig å kunne snakke ærlig og åpent med barn om hva en krig som dette betyr.

– Det er kjempeviktig å lytte og snakke med de om hva som skjer. Vær tilgjengelig for de hvis de har spørsmål. Eller aktivt spør om de har hørt om krigen i Ukraina, sier hun og fortsetter:

– Med tanke på at mange barn får med seg hva som skjer i media, er det viktig å reflektere sammen om hva de ser, sier hun til TV 2.

Behov for å bearbeide traumatiske bilder

Det er mange vanskelige og avanserte ord å ta stilling til når det kommer til krigen i Ukraina. Fylkesnes mener derfor man bør prøve å forenkle ord og begreper så mye som mulig.

– Det kan bidra til at de ikke blir mer bekymret for at man ikke forstår helt hva som skjer, sier hun.

– Skal man bruke ordet krig når man snakker med barn?

– Det er et vanskelig spørsmål. Men det er jo en full skalering nå, og man må som voksen bruke de ordene barna snakker og bruker selv, og ordet krig kan de. Og så kan man si at «Det ser dramatisk ut, og de voksne gjør alt de kan for å komme frem til en fredelig løsning», sier hun.

VIKTIG: Gunvor Knag Fylkesnes mener det er viktig å snakke åpent med barna sine om det som skjer i Ukraina nå. Foto: Nora Lie

Eldre barn forstår ofte mye mer enn små barn. Fylkesnes mener det derfor er viktig å ta hensyn til alder når man snakker med barna.

– Små barn kan engste seg på en helt annen måte enn de som er litt større og forstår mer. Små barn har behov for en mer grundig forklaring om hva det er som skjer, og et større behov for å bearbeide de traumatiske bildene de ser på TV.

Hvis man får anledning til å gjøre noe i forhold til krigen, vil også barna føle mestring og mindre frykt, forklarer hun videre.

– For eksempel kan det være en innsamlingsaksjon, en utstilling eller sende et brev om oppfordring til fred, til for eksempel statsministere eller utenriksministere.

194 land i verden har anerkjent FNs barnekonvensjon. Den forplikter landene til å beskytte barn og at barns rettigheter blir ivaretatt, uansett om det er krig eller fred.

– Det er spesielt viktig å snakke med barna om dette nå, sier hun.

Oppsøk barnet selv

Carolina Øverlien er forskningsleder på seksjonen for vold og traumer for barn og unge i NKVTS. Hun forteller også til TV 2 at barn og unge får med seg mye mer enn før på sosiale medier, og at det ikke lenger handler om å beskytte dem fra informasjonen, men snakke med dem om det som skjer og gjøre dem trygge.

– I sosiale medier spres det mye ubehagelig og skumle ting om krigen, og det er viktig at barn ikke blir alene om å tolke det de ser og hører der, sier hun.

Voksne må ikke vente på at barna kommer til dem, men oppsøke barnet selv, forklarer hun.

– Da må man spørre barna selv om de har fått med seg hva som har skjedd i Ukraina, og hvordan de oppfatter det. Er de redde, og hva er de i så fall redde for?

– Det er lett for at vi som voksne kan bli overrivrige i forklaringene våre, og legger på mer informasjon enn nødvendig. Derfor er det viktig å passe på hvor mye du sier, og at du forklarer det på en måte så de forstår, sier hun.

FORSKER: Carolina Øverlien forsker på vold og traumer i forhold til barn og unge. Foto: NKVTS

Bør bruke ordet «krig»

Også Øverlien forklarer at det er forskjell på alder og situasjon når det kommer til måten du skal snakke med et barn på.

– Til små barn er det viktigste å trygge dem 100 prosent. Det kan du gjøre gjennom å forklare at vi lever i et land som er trygt, og som har politi og en regjering som passer på, sier hun.

– I tillegg er det viktig at du som voksen er trygg selv. Det barna blir absolutt mest redd for, er når de voksne er redde. Er vi redde må vi prøve å holde det inne overfor barna, sier hun videre.

På spørsmålet om man kan bruke ordet krig med barn, er hun klar på hva hun mener:

– Det skal man. Det er et ord barn kjenner til, og så må de voksne prøve å forklare hva som ligger i det ordet. Akkurat nå er det et land som har invadert et annet land, det er ikke krig i hele verden. Det er viktig å få frem, sier hun.

Ekstra viktig å trygge barna nå

Guri Melby (V) mener også det er viktig å snakke med barna sine om hva som skjer, og ikke skjule det. Hun synes det er viktig som forelder å forstå at barn får med seg veldig mye på egen hånd.

– Det er nå massiv nyhetsdekning og det er umulig å ikke få med seg hva som skjer. Da er det viktig at man prøver så godt man kan å forklare det. så barn får mest mulig informasjon, sier hun og fortsetter:

– Ikke prøv å skjul det for barna, men forklar dem hva som skjer i Ukraina nå. Svar så tydelig og klart du kan.

Melby vil selv snakke med sine egne barn om situasjonen i Ukraina.

– Når nyhetssendinga står på og det skjer så mye rundt oss, så får de med seg mye. Men de får ofte med seg feil ting. Det betyr at mange barn kanskje blir mer redde enn det de trenger å være.

OPPFORDRING: Guri Melby (V) oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om krigen i Ukraina. Foto: Heiko Junge

Hennes oppfordring til foreldre er derfor å snakke med barna, og være tilgjengelig for de spørsmålene de måtte ha.

– Hvis jeg skulle forklart krigssituasjonen for mine barn, ville jeg sagt det er en krig i Ukraina, og rett og slett bruke det ordet. Det er et ord mange barn kjenner til. Jeg ville også sagt at Norge, sammen med mange andre land, gjør det vi kan for å stoppe krigen, og gjør det vi kan for å sikre at vårt eget land er trygt, sier hun.

– Nå er det ekstra viktig at vi voksne er der for ungene våre, og trygger dem. Kanskje la han som egentlig ikke får lov til å sove ved siden av deg gjøre det nå hvis han er ekstra bekymret. Det finnes også egne nyhetskanaler for barn som er flinke til å formidle slike nyheter til barn. Man kan lese og forstå det sammen.

– Ikke rart mange kjenner på frykt og angst

Krisetelefonen til Kirkens SOS har sett en økning av henvendelser om nyhetssaker det siste døgnet.

– Vi sitter alle og følger med på det som skjer på mobil, TV, PC, og nettbrett, og får med oss de sterke bildene av angrep og ødeleggelser, fra alle kanter. Det er ikke rart mange kjenner på frykt og angst, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Han oppfordrer spesielt til å ta vare på barn og unge.

– Mange tenker kanskje at de skal skjerme barna for dette, og at de ikke vil gjøre barna redde. Men de får det høyst sannsynlig med seg uansett via sosiale medier. Nå må vi som er voksne, foreldre, besteforeldre, lærere og andre som har med barn å gjøre, høre hvordan de har det, om de kjenner seg utrygge, er redde, hva de tenker om det de har fått med seg om krigen i Ukraina.

– Det er viktig å understreke at de her i Norge er trygge og at de blir godt passet på, sier Heimdal.