Hei Benny! Etter å ha sett litt på Ford Mustang Mach-E på finn.no har jeg lagt merke til at prisene er veldig stive. Antar dette er på grunn av ventetiden på nybil hos Ford.

Tror du det vil bli et enormt prisfall på denne bilen når etterspørsel og levering har stabilisert seg? Er dette noe man rett og slett burde avvente hvis man kan?

Benny svarer:

Heisann! Ford Mustang Mach-E har vært en etterlengtet og viktig opptur for Ford i Norge. Endelig har de en bil med stor etterspørsel igjen.

Som jeg har sagt mange ganger før: Biler som selger godt som nye er populære også på bruktmarkedet. Det gjør i sin tur at prisene holder seg godt. Noen ganger kunstig høyt.

Særlig gjelder dette biler det er lang ventetid på. I kjølvannet av dette er det alltid noen som prøver å tjene kjappe penger. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene.

Det ligger nå rundt 130 Mach-E til salgs. De billigste er priset til rett under 450.000 kroner. Da er det biler med bakhjulsdrift og ikke full utstyrspakke. Det vi si omtrent det samme som fra-prisen på en nybil. Men det er viktig å huske dette med fra-pris.

De få gangene jeg har kjøpt helt nye biler, er erfaringen at det baller på seg en god del i forhold til denne prisen. Det fort gjort å bli revet med av fristende ekstraustyr.

Det er rundt et halvt års ventetid på Ford Mustang Mach-E har akkurat nå, men det finnes biler på bruktmarkedet.

Prisene vil synke

Slik sett synes jeg ikke bruktbil-prisene på Mach-E er unormale. Dessuten får man bil fort. Det er også viktig for mange. Særlig på nye modeller. Ventetiden på Mustang Mach-E ligger nå på rundt et halvt år, om jeg ikke tar helt feil.

Selvfølgelig vil prisene synke noe etter hvert som tiden går. Ford er tradisjonelt ikke de bruktbilene som holder seg aller best i pris. Ford har ofte pøst ut biler på blant annet leasing – og fått tilbake i hopetall etter noen få år. Har man 40 like bruktbiler stående, gjør det noe med prisene.

Hva som skjer med Mach-E er vanskelig å spå noe om. Men starten har i alle fall vært god og det lover også godt for fortsettelsen. Selvfølgelig vil bilene være billigere om et par år, men noe prisras har jeg ikke stor tro på her.

Slå til!

Bil er som regel ikke den beste investeringen man kan gjøre – og det er smart å tenke litt gjennom hvordan man kan minimere tapet. På den annen side, en eller annen gang må man ta spranget og bare kjøpe. Så får man hygge seg med en ny bil, fremfor å fokusere på verditapet.

For det vil alltid være noe nytt og enda bedre rett rundt hjørnet. Det gjelder TV-er, mobiltelefoner, PC-er og biler. Skal man vente på det aller siste og nyeste, får man aldri kjøpt noe som helst.

Kort oppsummert: Du bør sammenligne hva du får for pengene, av både brukt og nytt – og se hva prisforskjellen faktisk blir for en bil utstyrt som du ønsker. Så klinker du til og kjøper.

Lykke til!

