Avfyrte supermissil i norsk sone dager før Ukraina-invasjon: – Et signal fra Russland

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier at det er iverksatt økt beredskap.

Bare dager før fullskala-invasjonen av Ukraina, gjennomførte Russland en storstilt øvelse i nordområdene som eksperter mener må ses på som et tydelig signal til Norge og NATO.

Under øvelsen «GROM» avfyrte russiske krigsskip og ubåter kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen. Også bombefly ble brukt under øvelsen.

Russlands strategiske kjernefysiske styrker gjennomførte 19. februar øvelsen «GROM». Foto: HANDOUT

Varslingssonen strakte seg over et uvanlig stort område på om lag 1.000 kilometer, og var ifølge Forsvaret det største området siden den kalde krigen.

Halvparten av området var innenfor norsk eksklusiv økonomisk sone i internasjonalt farvann. Innenfor denne sonen har Norge en eksklusiv rett til utvinning av ressurser som fisk og petroleum.

Hypersonisk sjømålsmissil

En video fra det russiske forsvarsdepartementet viser et hypersonisk sjømålsmissil som ble avfyrt fra Nordflåtens fregatt Admiral Gorshkov mens krigsskipet befant seg mellom norsk fastland og Svalbard, skriver The Barents Observer.

Fregatten gjennomførte med andre ord missiltesten på norsk side av delelinjen mellom Norge og Russland.

Tsirkon-missilet, som på svært kort varsel kan slå ut både norske og allierte fartøy, er bare ett av de nye våpensystemene som har skapt bekymring i NATO.

Her avfyres Tsirkon-missilet under øvelsen. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Missilet kan ifølge Russland nå over åtte ganger lydens hastighet, altså rundt 9.500 km/t, og har en rekkevidde på 1.000 kilometer.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole sier at det ikke bør herske tvil om at Russland allerede hadde bestemt seg for å angripe Ukraina da atomøvelsen «GROM» ble avholdt.

– Den strategiske øvelsen var åpenbart ment som en styrkedemonstrasjon og avskrekking mot resten av verden, sier Karlsen til TV 2.

– Signal fra Russland

Karsten Friis, som er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI, sier at Russlands siste øvelse i nord viser alvoret i den økende stormaktsrivaliseringen i Barentshavet og Norskehavet.

– Dette er et signal fra Russland. De har pleid å ha denne øvelsen på høsten og lenger øst. Det er ingen tvil om at dette henger sammen med det som skjer i Ukraina, samtidig som det sender en beskjed i forkant av NATO-øvelsen Cold Response, sier Friis til TV 2.

US Marines har ankommet Setermoen i Troms. Foto: Lance Cpl. Jacqueline Arre/Expeditionary Force

Over 5.000 allierte soldater er allerede i Norge, og forbereder øvelsen. Totalt 35.000 soldater fra 28 nasjoner skal øve og trene under Cold Response i mars og april.

Friis mener at den økte spenningen mellom øst og vest kommer til å påvirke sikkerhetsutviklingen i nordområdene, og hvordan naboskapet med Russland skal håndteres fremover.

Norge har et grensenært samarbeid med Russland, som blant annet handler om samarbeid mellom søk og redning.

– Det som har skjedd i Ukraina, vil også få implikasjoner for nordområdene. Det vil bli vanskelig for oss i Norge å late som om ingenting har skjedd, sier Friis.

– Økt beredskap

Forholdet mellom Norge og Russland blir klart påvirket av krigen i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men regjeringen håper på fortsatt samarbeid i nordområdene.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen, statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt under pressekonferansen om situasjonen i Ukraina. Foto: Heiko Junge/NTB

– Det får helt klart konsekvenser. Men vi har fått anerkjennelse både i NATO og andre steder for at vi må ivareta naboforholdet med Russland på en klok måte, sa Støre torsdag.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier at det er iverksatt økt beredskap på noen områder.

– Det innebærer blant annet økt årvåkenhet i nord. Det er en av de viktigste oppgavene vi ivaretar i NATO. Vi har også økt beredskap på noen områder, uten at jeg går inn på det, sa Enoksen under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Den norske forsvarssjefen har iverksatt planlagte tiltak for å styrke Forsvarets årvåkenhet og beredskap, sier statsministeren.

– I tråd med NATOs rutiner, som er godt innarbeidet, har forsvarssjefen iverksatt planlagte tiltak, for å styrke forsvarets årvåkenhet og beredskap. Dette er det gode planer for, sa Støre.

Han sa også at NATO har iverksatt tiltak for å beskytte medlemsland.

– Det gjelder de som trenger alliert støtte for å ivareta sin sikkerhet. Norge deltar fortløpende i vurderingen av dette, sa Støre.

– Dette er gjort, og la meg understreke dette, for å sikre medlemslandene og er utelukkende defensive, godt planlagte tiltak i NATO, understreker han.

Fremskutt forsvarslinje

I slutten av november advarte etterretningssjef Nils Andreas Stensønes om at den russiske styrkeoppbyggingen kunne lede til en krig i Ukraina.

Forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI , Ståle Ulriksen, peker på to måter Russland kan ramme Norge.

I nordområdene vil det ved en krise eller krig være avgjørende for Russland å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia.

Den russiske bastionen og bastionforsvarets utstrekning. Foto: Faksimile fra rapporten «Et felles løft»

Russlands bastionforsvar i Norskehavet vil utgjøre en direkte og alvorlig trussel, ettersom Norge vil havne bak en fremskutt russisk forsvarslinje hvis Russland tar kontrollen i våre nærområder.

Siden 2013 har det vært en endring i russisk militær oppførsel, ifølge Stensønes.

Ifølge hærsjef Lars Lervik er atomvåpen en del av trusselbildet vi må forholde oss til, også her i Norge.

Russland har de siste årene blitt stadig mer selvhevdende, og øvd lenger sør og vest enn tidligere.

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Strategien om å styrke russisk sjønektelse i nord, har ført til at store fareområder tidligere er blitt etablert i Norges økonomiske sone.

NATO har på sin side økt sine aktiviteter i dette området, for å hindre at Russland skal dominere våre nærområder.

Russland betrakter den vestlige aktiviteten i Nordområdene som en trussel mot de militære basene på Kolahalvøya og russisk sikkerhet, og Norge blir ifølge Etterretningstjenesten i større grad oppfattet som et NATO-land enn som en nabo.