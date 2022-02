Våknet av bombene: – Oppsto kaos ved minibankene

Norske John Gunnar Haugenes er på vei ut av Ukrainas hovedstad Kyiv bak i en kassebil etter at russiske styrker har invadert landet.

Natt til torsdag invaderte russiske styrker Ukraina. Det er avfyrt bomber mot flere militære mål, og situasjonen er uavklart.

– Jeg våknet av bombene. Jeg hørte at det smalt og at de falt, sier Kyiv-bosatte Haugenes på telefon med TV 2 torsdag morgen.

BOMBET: Politiet undersøker restene av et nedslag i Kyiv. Foto: Sergei Supinsky

Han forteller at han sitter bak i en en svart kassebil med 10-15 andre som også ønsker å komme seg ut av Ukrainas hovedstad. Nordmannen beskriver dramatiske scener da han etter å ha våknet av bombene tok til gatene for å sikre seg kontanter.

– Jeg gikk ut rundt klokken fem, og da hadde ikke folk skjønt hva som hadde skjedd. De var på vei til jobb som om ingenting hadde skjedd.

Flagret med penger for å få skyss

Haugenes innså at han måtte ha tak i kontanter og så komme seg ut av hovedstaden.

– Jeg fant en minibank og tømte kortene mine. Og så forsøkte jeg å få tak i en taxi, men ingen biler ville stoppe. Til slutt måtte jeg flagre med 10.000 hryvnja for å få noen til å ta meg med.

Videre forteller han at heller ikke taxisjåførene hadde fått med seg nattens utvikling. Løsningen ble en transport han beskriver som en svart, skitten varebil. Hvor han nå sitter. Turen de har foran seg er på 16 mil.

– Nå fikk jeg et pledd her. Vi fryser veldig baki her, forteller han på telefon.

FLYKTER: Trafikk-kork i Kyiv av folk som flykter fra byen. Foto: Emilio Morenatti / AP

Lange køer ved minibankene

Haugenes beskriver scenene i Kyivs gater torsdag morgen som «helt merkelige».

– Det var merkelig å se på utviklingen. Hvordan det gikk fra at ingen var ute til at folk begynte å snakke sammen, og til det oppsto kaos ved minibankene. Det var flere hundre meter kø for å få tatt ut penger før det går tomt.

MINIBANK: Folk står i kø for å ta ut penger. Foto: Daniel Leal / AFP

Selv om han nå er på vei ut av byen for egen sikkerhet, understreker Haugenes at han ikke frykter for livet sitt.

– Jeg var ikke redd for livet mitt. Jeg gikk i dusjen før jeg dro, så jeg hastet ikke av gårde. Men det er mer det at jeg vet hva som skjer når fem millioner skal flytte på seg.

Han hadde egentlig reist fra byen for å avvente hva Russland skulle gjøre videre, men en tilfeldighet førte ham og kjæresten tilbake til byen for akkurat denne natten.

Bekymret for barnebarna

Selv om mange nordmenn i Ukraina har reist ut av landet etter at Utenriksdepartementet (UD) oppfordret om det, er det mange som har slektninger og andre kjære igjen i landet.

Norske Olaf Saxegaard og kona har en leilighet i byen Poltana øst i Ukraina. Nylig måtte de, etter det han beskriver sterkt press fra UD, forlate landet for sin egen sikkerhet.

DRO HJEM: Olaf Saxegaard. Foto: Privat

Saxegaard beskriver seg selv som svært engasjert i landets politikk, og sier han ikke så nattens utvikling komme.

– Men det er klart, jeg har trodd mye om hva Putin vil foreta seg, men ingenting har stemt.

Saxegaards kone har to sønner som bor i Poltana og som fortsatt befinner seg i byen. To barnebarn på fire måneder og seks år har de også der.

– Det er barnebarna vi er mest bekymret for. I tillegg er han ene sønnen såkalt reservist, og kan bli kalt ut til militærtjeneste.