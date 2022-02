Russland angriper Ukraina: Dette vet vi om angrepet

TV 2 oppdaterer denne saken fortløpende.

Tidlig torsdag morgen startet angrepet mot Ukraina med full styrke fra alle fronter. Nå pågår det kamper flere steder. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Russland har gjennomført luftangrep mot ukrainsk infrastruktur og deres grensevakter.

Russiske stridsvogner rullet i morgentimene over grensen fra Hviterussland til Ukraina, og ukrainske grensevakter melder om skuddveksling.

Den russiske presidenten Vladimir Putin har truet andre land og gjort det klart at ethvert forsøk på å hindre den russiske operasjonen vil føre til «konsekvenser som de aldri har opplevd».

Det ukrainske luftforsvaret hevder torsdag morgen at de har skutt ned fem russiske fly og et helikopter fly i Øst-Ukraina. Russland nekter imidlertid for at noen av deres fly er skutt ned.

Ukrainas innenriksminister Anton Herashchenko forteller at flere titalls personer allerede er døde. Han opplyser videre at dødstallene kan være langt høyere - og at det antageligvis kan være snakk om hundrevis av personer.

Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov oppfordrer alle ukrainere som kan være våpen til å melde seg til tjeneste.

FLYKTER: Folk søker tilflukt på en T-bane-stasjon i Kyiv etter at Russland har angrepet Ukraina. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Flere sivile har valgt å flykte. I hovedstaden kjører politiet rundt byen og ber de sivile om å komme seg inn i bomberom.

Flere land fordømmer angrepet mot Ukraina på det sterkeste. Blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, som oppfordrer Russland til å umiddelbart stanse det militæret angrepet.

Litauen og Moldova erklærer unntakstilstand, som vil si ekstraordinær krisetilstand. Regjeringene i Litauen og Moldova vil be om at det erklæres unntakstilstand i landene som følge av Russlands invasjon av Ukraina, skriver NTB.

Derfor skjer invasjonen

Konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått siden 2014, men har nå tilspisset seg igjen.

Her er noen punket som oppsummerer konflikten:

I 2013 sa Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjørelsen utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten. I februar 2014 ble Janukovitsj avsatt og en overgangsregjering innsatt.

I mars 2014 stemte Krims befolkning for løsrivelse, og Russland annekterte halvøya.

Omtrent samtidig tok prorussiske separatister kontroll over flere områder øst i Ukraina. Etter å ha organisert en folkeavstemning proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Lugansk i mai 2014.

Brannvesenet jobber med en brann i en bygning etter angrep øst for Ukraina. Foto: Aris Messinis / AFP

Siden da har det vært kamper mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker. Ukraina anklager Russland for å bistå separatistene, men det benekter Russland.

Våren 2021 plasserte Russland over 100.000 soldater på grensen til Ukraina. Etter noen uker, og etter samtaler mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden, ble disse fjernet. Men fra november 2021 ble mange russiske styrker igjen plassert der og konflikten er nå mer spent enn noen gang.

Russlands frykt er at Ukraina skal bli en del av NATO.

Det fryktes at en russisk invasjon av Ukraina vil utarte seg til en storkrig fordi NATO går inn og kriger mot Russland på ukrainsk side. Norge er en del av NATO, og vil dermed bli involvert i krigen.



Kilder: NTB/FN/NUPI

Grytidlig torsdag morgen opplevde TV 2s team bombing og røykskyer tett på der de stod i Kharkiv i Ukraina: