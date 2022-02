Ukrainas president har beordret militæret til å påføre Russland store tap

President Vladimir Putin sa i en TV-sendt tale natt til torsdag at militære sammenstøt mellom Russland og Ukraina er uunngåelig.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter i en tale til sitt folk torsdag morgen at Russland har angrepet. Han innfører samtidig en beredskapslov, som innebærer at det militære får kontroll over vanlige samfunnsfunksjoner.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP / NTB

Ifølge presidenten har Russland gjennomført luftangrep mot ukrainsk infrastruktur og deres grensevakter, melder flere nyhetsbyråer.

Han har også gitt sine styrker ordre om å slå tilbake den russiske invasjonen med full styrke, varsler hæren i landet.

Russland har rykket inn i Ukraina, og Zelenskyj ber sine landsmenn kjempe tilbake i forsvaret av fedrelandet.

– Den øverstkommanderende for de væpnede styrkene i Ukraina har gitt ordre om å påføre den angripende part maksimale tap, sier generalmajor Valerij Zaluzjnij.

KAMPER: Det pågår kamper flere steder i Ukraina. Foto: Ukranian President Office

Ruller inn stridsvogner

Russiske stridsvogner rullet i morgentimene over grensa fra Hviterussland til Ukraina, og ukrainske grensevakter melder om skuddveksling.

Ifølge grensevaktene angrep russiske styrker stasjonert i Hviterussland grenseområdet med artilleri i morgentimene torsdag. Grensevaktene opplyser at de skjøt tilbake, men det er ikke meldt om drepte eller sårede på noen sider.

Den russiske forsvarsledelsen avviser meldingene og hevder at de ukrainske grensevaktene «ikke gjorde motstand» da russiske enheter krysset grensa.

Direktebilder fra grenseovergangen Senkivka, gjengitt av CNN, viser et stort antall russiske stridsvogner som ruller over grensa fra Hviterussland, der de denne måneden har deltatt i en stor militærøvelse.

En mann sitter utenfor hans ødelagte bygning i byen Chuguiv i Øst-Ukraina. Foto: Aris Messinis / AFP / NTB

Ukrainas hovedstad Kyiv ligger rundt 75 kilometer sør for grensa til Hviterussland.

Ukrainske grensevakter melder også at russiske styrker rykker over grensa fra Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

– Grenseenheter og kontrollposter blir angrepet med artilleri og håndvåpen, heter det i en uttalelse fra de ukrainske grensestyrkene.

– Det er også registrert fiendtlige sabotasje- og rekognoseringsgrupper, legges det til.

TILFLUKT: Folk søker tilfllukt på en T-bane-stasjon i Kyiv etter at Russland har angrepet Ukraina. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Ukrainas hovedstad Kyiv ligger rundt 75 kilometer sør for grensa til Hviterussland.

Ukraina: Sju soldater drept i russiske luftangrep

Det ukrainske innenriksdepartementet melder torsdag morgen at sju ukrainske soldater er blitt drept i luftangrep i løpet av de siste timene.

I tillegg er 15 soldater såret, og 19 er savnet. En bro over Inhulets-elva vest i landet skal være ødelagt.

Ukrainske grensemyndigheter rapporterer at russiske tanks har krysset over frontlinjen i Luhansk-regionen øst i landet.

MISSIL: Avfall og steinsprut på stedet der et missil landet i gaten i Kyiv. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Skutt ned fly

Ukrainas forsvar hevder torsdag morgen at de har skutt ned seks russiske fly og et helikopter fly i Øst-Ukraina, ifølge Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart hva slags fly det er snakk om.

Russland nekter for at noen av deres fly er skutt ned.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at ukrainske flybaser og luftvernanlegg nå er satt ut av spill.

– Den militære infrastrukturen ved ukrainske flybaser er uskadeliggjort, heter det i en kunngjøring fra departementet, gjengitt av russiske medier, blant dem den statlige kringkasteren Vesti.

Ifølge meldingen er også luftvernanleggene rundt Ukrainas hovedstad Kyiv «eliminert».

Infrastrukturminister Volodymyr Omelyan i Ukraina skriver på Twitter at 50 russiske soldater er drept og at seks militære luftfartøy er skutt ned.

Meldingen er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Sjtsjastja er under kontroll. 50 russiske okkupanter ble drept. Nok et russisk fly ble ødelagt i Kramatorsk-distriktet. Dette er det sjette, sier den ukrainske generalstaben på Twitter.

Her hører TV 2-teamet smellene: – Oi, se der!

Zelenskyj: Verden må tvinge Putin til fred

Ukrainas allierte bygger opp en koalisjon mot Putin, uttalte Zelenskyj torsdag. Han oppfordrer verdenssamfunnet til å ta grep for å tvinge Moskva til å stanse angrepet mot Ukraina.

– Vi bygger opp en anti-Putin-koalisjon. Verden må tvinge Russland til fred, skriver Zelenskyj på Twitter etter å ha snakket med ledere fra USA, EU, Storbritannia, Tyskland og Polen.

Norge må hjelpe Ukraina både militært og økonomisk, ber Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsuk.

– Russlands aggresjon går ikke bare ut over Ukraina, men alle medlemmer av det transatlantiske fellesskap, inkludert Norge. Og Ukraina er avhengig av praktisk hjelp fra det transatlantiske fellesskap, inkludert Norge, for å kunne stå imot aggresjonen, skriver han i en epost sendt til NTB.