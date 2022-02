Overrasket over omfanget: – Den største krigen siden andre verdenskrig

Natt til torsdag har russiske styrker invadert Ukraina, og Ukrainas utenriksminister, Anton Gerashchenko, har allerede meldt om titalls – og kanskje flere – døde.

Forskningsleder ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, sier situasjonen som utspiller seg har vist seg å ha et overraskende stort omfang.

– Det virker å være den største krigen vi noen gang vil oppleve i Europa siden andre verdenskrig. Det er jeg overrasket over, sier Heier.

Heier sier det er mulig at det som nå skjer i Ukraina er starten på en krig, som vil tydeliggjøres dersom Russland også går inn med bakkestyrker.

FRYKTER STORKRIG: Forskningsleder Tormod Heier frykter krigen kan bli den største vi har sett siden andre verdenskrig. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Og det må vi nesten regne med, ettersom de forsøker å lamme de ukrainske kontrollsystemene og å få luftherredømme. Da er det mye lettere for bakkestyrkene å eventuelt rykke inn, både fra nord, øst og sør, sier Heier.

– Det er tydelig at Putin ønsker å innsette et nytt regime og ta kontroll over Europas nest største land.

Undergraver internasjonal rett

Forskningslederen tror Putins mål med invasjonen av Ukraina er å sørge for at USA og Nato holdes på en armlengdes avstand.

Sett med russiske øyne tror Heier målet derfor er å skape en slags buffersone som strekker seg fra Hviterussland, gjennom Ukraina og til Georgia.

– Sånn situasjonen er nå med eskaleringen som har skjedd, er det vanskelig å se at det vil bli noen nedtrapping. Men det kan være han vil stoppe og gi det ukrainske regimet en slags tenkepause – en ekstrem form for tvangsdiplomati – hvor Putin sier Zelenskyj må gå av om han vil unngå at det eskalerer.

Forskningslederen sier det er enkelte land, utover Ukraina, som kan ha grunn til bekymring.

– Det er nok først og fremst de andre landsstatene som står i fare, som ikke er med i Nato. For eksempel Georgia, som nok vil synes det blir vanskelig å fortsette et vestlig forsvarssamarbeid. Sverige og Finland vil nok også være under press. Men sånn situasjonen er i dag, er det først og fremst Ukraina som har grunn til å være nervøse, sier han.

Heier understreker det internasjonale alvoret i situasjonen som nå utspiller seg på den ukrainsk-russiske grensen.

– Vi står nå overfor et delt Europa hvor den internasjonale rettsorden langt på vei er undergravd.

Kan følge opp med større angrep

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier Putins taktikk minner om klassisk, russisk offensiv.

– Det er helt standard russisk opptreden å gå til angrep med missiler, og muligens fly, mot alt av radarer, etterretningsstasjoner og flyvåpenet for å slå de ut. Da gjør de fienden blind og døv, sier oberstløytnanten.

– STANDARD RUSSISK OPPTREDEN: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er ikke overrasket over Russlands strategi. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han er heller ikke overrasket over at Russland nå angriper flere steder i landet, og sier det følger russisk tankegang å starte med et omfattende, massivt angrep.

– Jeg tror de først vil se om de kan få president Zelenskyj og ukrainske styrker til å gi seg og være med på en form for avtale på russiske premisser. Jeg tviler på at ukrainerne går med på det, og da vil nok Russland følge opp med større angrep på bakken, sier Karlsen.

– Kommer til å ta over Ukraina

President Putin har uttalt at han ikke har planer om å innvadere Ukraina. Det utsagnet er Karlsen skeptisk til.

– Det tror jeg ikke vi skal tillegge noen vekt. Det er retorikk som passer akkurat nå. Han har gjort noe annet enn han har sagt hele veien, så det passer med situasjonen – det gjør som de vil, sier han, og fortsetter:

– De kommer til å ta over deler av Ukraina, kanskje hele. Vi får se.

Karlsen sier Putins personlige motivasjon kan være avgjørende for det som nå vil utspille seg fremover.

– Han ønsker å rette opp det han mener er historisk urett etter Sovjetunionens fall. Han ønsker å bli blant de mer legendariske russiske lederne, som Stalin og Peter den store. Det har han også sagt tydelig i talene de siste dagene.

Oberstløytnanten har en dyster spådom for krigens varighet. I verste fall mener han det vil ta år før det er fred i Europa igjen.

– Europa er nå fullstendig endret fra situasjonen i går da vi la oss. Det er en helt annen situasjon som kommer til å vedvare i mange år, og vi har en radikalt endret sikkerhetssituasjon. Det har også betydning for Norges del og Europa i lang tid fremover, sier Karlsen.