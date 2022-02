Rangnick roser svensken: – De andre spillerne burde ha ham som rollemodell

Anthony Elanga ble Manchester Uniteds redningsmann under onsdagens Champions League-oppgjør mot Atlético Madrid.

Den svenske 19-åringen kom inn fra benken og scoret utligningsmålet, som gir et vidåpent utgangspunkt før det avgjørende returoppgjøret.

– Jeg har drømt om øyeblikk som dette, å score mål i Champions League. Jeg tror målet kom på min første touch. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa svensken til BT sports om målet, som kom etter en iskald avslutning.

– Jeg er alltid rolig. Når jeg får muligheten vil jeg betale tilbake til treneren og gi alt. Jeg gir 150 prosent hver gang jeg er på banen, og jeg elsker det. Jeg vil alltid være banens beste spiller, sier Elanga.

Landslagssjef Ståle Solbakken roste svenskens tøffhet i TV 2s Champions League-studio etter kampen.

– Han har vært en berikelse med tanke på å komme inn og være uredd i ung alder. Han kommer inn på et United-lag som ikke fungerer, men klarer å ta for seg, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Erik Thorstvedt supplerer med at Elanga bør være svært nære en startellever i det som er et United-lag spekket i dyrekjøpte offensive stjerner.

– Han er nok blant de 13 første treneren ser på når han skal ta ut laget, sier Solbakken, som trekker frem én egenskap hos det svenske supertalentet:

– Han har farten i kroppen fra sin far, Joseph Elanga, som herjet som venstreback i Skandinavia for noen år siden.

Anthony Elangas far, Joseph Elanga, spilte i Malmö fra 2002 til 2005. Han var også innom Brøndby og Horsens i Danmark Foto: Emil Malmborg / BILDBYRÅN

Anthony Elanga fra Malmö ble hentet til Manchester Uniteds akademi som 12-åring. I mai i fjor fikk han sin førstelagsdebut under Ole Gunnar Solskjær. Siden har 19-åringen vært et friskt pust gjennom en ellers tung United-vinter, hvor han har fått gradvis mer tillit under Ralf Rangnicks ledelse.

På spørsmål om hvorvidt det svenske supertalentet kler sin trener, sier Solbakken dette:

– Rangnick har ikke vist noe i Manchester United som tilsier at han får det offensive til å fungere. Men han har gitt stor tillit til en spiller som Elanga, og vært tøff i laguttak og bytter.

– Det andre spillerne burde ha ham som rollemodell

Rangnick selv snakket begeistret om onsdagens United-helt etter kampen.

– Elanga spiller som om det er en drøm som går i oppfyllelse for ham! Det er bare en glede og veldig moro å se ham spille fotball, sier United-manageren, som mener dét er noe de andre spillerne burde ta etter:

– Jeg skulle ønske at noen av de andre spillerne brukte ham som rollemodell. Det handler ikke om at han gjør alt riktig på banen, men fordi han koser seg når han spiller. Det handler om å kose seg på banen, og jeg skulle ønske vi gjorde mer av det.