Snur om etter invasjon: – Veldig trist

I går hyllet han den russiske presidenten Vladimir Putin – i dag sier han at situasjonen er «veldig trist».

Den tidligere presidenten vender fullstendig om etter at han i går gikk ut i en radiosending og kalte handlingene den russiske presidenten geniale.

– Dette er noe som aldri skulle ha skjedd. Dette ville ikke skjedd under min administrasjon, sa Trump i et intervju med Fox News tirsdag morgen.

– Det er veldig trist for verden, for landet og er uten tvil veldig trist for mange folk som kommer til å bli drept uten grunn, fortsatte han.

Kommentaren kom etter at den russiske presidenten natt til onsdag bekreftet en militæroperasjon i Donbas i Ukraina.

– Dette er genialt!

Samtidig som at Biden og en rekke andre land sanksjonerte Russland i et forsøk på å forhindre en invasjon av Ukraina, kalte Trump den russiske presidenten for genial.

– Jeg gikk forbi TV-en i går og sa: "Dette er genialt!". Putin erklærer en stor del av Ukraina for uavhengig. Åh, det er fantastisk, sa Trump i radiointervjuet tirsdag.

Etter intervjuet med Trump tirsdag sa pressesekretær for Det hvite hus Jen Psaki at de ikke kommer til å ta råd fra «noen som hyller president Putin». Hun la til at Biden-administrasjonen kommer har en annen tilnærming enn Trump-administrasjonen.

– Det er nok derfor president Biden, og ikke hans forgjenger, var i stand til å samle verden og det globale samfunnet for å ta gå imot russisk aggresjon, sa Psaki.