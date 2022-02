TV 2-reporter i Ukraina: – Hører smell

Natt til torsdag meldte Russlands president Vladimir Putin i en TV-sendt tale at han har godkjent en militæroperasjon i Øst-Ukraina.

Kort tid etter begynte det å dukke opp en rekke meldingene om eksplosjoner i flere byer på sosiale medier.

TV 2-reporter Bent Skjærstad er på plass i Kharkiv i Øst-Ukraina.

– På forhånd var det rykter om at det skulle skje noe i 04-tiden. Det ser ut til å stemme, sier Skjærstad.

Hører smell

Skjærstad opplyser at han fra hotellet han befinner seg på, kan høre smell.

– Jeg hører dumpe smell i det fjerne. Samtidig hører vi at det skjer ting ikke langt unna der vi befinner oss, i sentrum av byen, sier han.

Skjærstad har vært oppe natt til torsdag for å følge situasjonen.

– Jeg ser nå at lyset blir skrudd på i flere og flere boliger i området. Folk begynner vel å forstå hva som er i ferd med å skje, sier han.

Truer med konsekvenser

Det var samtidig som FNs sikkerhetsråd satt i hastemøte at Putin holdt sin tale natt til torsdag.

Mens sikkerhetsrådet oppfordret Putin til å trekke seg tilbake fra Ukraina-grensen, ble operasjonen altså godkjent.

Putin sier at Russland ikke har som mål å okkupere Ukraina, men at alt ansvar for et blodbad ligger hos det han kaller det «ukrainske regimet».

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba bekfrefter på Twitter at Russland har satt i gang det han kaller en fullskala invasjon av landet.