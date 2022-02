Putin bekrefter at han har godkjent militæroperasjon i Donbas

Samtidig som FNs sikkerhetsråd var samlet til et krisemøte natt til torsdag, holdt Russlands president en TV-sendt tale til det russiske folk.

Talen var ikke på forhånd varslet, og var på russisk.

Putin ber i talen ukrainske styrker om legge ned våpnene, og understreker at sammenstøt vil være uunngåelig. Han sier i talen at den militære operasjonen er i gang.

I talen, som ble sendt like før klokken 04.00 natt til torsdag, bekrefter Putin at det er i utbryterregionene Luhansk og Donetsk angrepene militæroperasjonen vil foregå.

Kort tid etter talen, kommer det via sosiale medier en rekke ubekreftede meldinger om uroligheter og eksplosjoner i Øst-Ukraina.

I et intervju med NBC News sent onsdag kveld sa USAs utenriksminister Anthony Blinken at han trodde at invasjonen kan skje i løpet av natten.

– Dessverre har Russland satt sine styrker på siste beredskapspunkt på tvers av Ukrainas grenser i nord, mot øst, mot sør, sa han til nyhetskanalen.