ABC News: – Russiske militærtopper har samlet seg i kommandosentralen

Den amerikanske TV-kanalen ABC News melder natt til torsdag at russiske militærledere har samlet seg i kommandosentralen.

Kanalen oppgir en tjenesteperson fra amerikanske mynidigheter som kilde på opplysningen.

Ifølge samme kilde skal et større cyberangrep være på gang mot Ukraina.

– I angrepsposisjon

Meldingene kom bare minutter før FNs sikkerhetsråd skulle avholde et hastemøte natt til torsdag.

– Russland er nå i angrepsposisjon, de er klare til å angripe. Vi er her i dag bare med ett formål – å be Putin om å stoppe. Trekk tilbake dine styrker, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Det har de siste ukene, og særlig dagene, kommet en rekke ubekreftede meldinger om ekskalering av konflikten ved grensen til Ukraina.

Samtidig har Ukraina stengt luftrommet for sivile fly, på grunn av potensiell fare for militære angrep, ifølge Reuters.

Stengt luftrom

I et intervju med NBC News sa USAs utenriksminister Anthony Blinken sent onsdag at han tror at invasjonen kan skje i løpet av natten.

– Dessverre har Russland satt sine styrker på siste beredskapspunkt på tvers av Ukrainas grenser i nord, mot øst, mot sør, sa han til nyhetskanalen.

Natt til torsdag er en rekke av nettsidene til ukrainske myndigheter nede, blant annet nettsiden for regjeringen og utenriksdepartementet, melder CNN.