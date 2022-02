Fjøsbrann i Rennebu stenger E6 og Dovrebanen

Dovrebanen og E6 er stengt ved Rennebu på grunn av brann i et kyllingfjøs. Det er ikke dyr i fjøset, men det er flere gasstanker på gården.

Politiet meldte om brannen klokken 1.20 natt til torsdag og opplyste da at det ikke skulle være dyr i bygningen.

Et kvarter senere kom meldingen om at det er flere gasstanker på gården, og at det derfor er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Det ble satt i gang evakuering av beboere og naboer, og E6 og Dovrebanen ble stengt forbi stedet.

– En flaske med acetylengass, som brukes til sveising, er hentet ut, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB ved 1.45-tiden.

Det så en kort stund ut til at evakueringen og stengingen av hovedfartsårene kunne avblåses, men brannvesenet sier det er fare for eksplosjon i en propantank på stedet. Dermed opprettholdes sikkerhetssonen og evakueringen.