Knust Conte: – Kanskje jeg ikke er så god

Burnley-Tottenham 1-0

– Jeg kom hit for å hjelpe klubben. Men for øyeblikket er det veldig vanskelig, for jeg hjelper ikke klubben. For meg er det veldig, veldig frustrerende, sier en svært nedrykt Antonio Conte i etter kamp-intervjuet med britisk TV.

Han fortsetter:

– Det er ikke bare i kveld. På de siste fem kampene har vi tapt fire. Det betyr at vi må evaluere. Evaluering av klubben og av meg.

Aldri opplevd lignende

Onsdag gikk hans menn på et sviende 0-1-nederlag mot Burnley.

Foruten den råsterke borteseieren over Manchester City, har – som Conte bemerker – poengfangsten vært laber den siste måneden.

– Jeg er veldig lei meg, spesielt på fansens vegne. De fortjener ikke dette, fortviler han.

VARSLER SAMTALER: Antonio Conte mener at både han og klubben må evalueres for å finne roten til problemet. Foto: CRAIG BROUGH

Italieneren ble hentet til Nord-London for å redde et synkende skip. Han kom med et rykte som en suksessgarantist.

– Dette er første gangen i livet mitt at en sånn type situasjon har oppstått. Kanskje jeg ikke er så god, sier Conte på pressekonferansen, et annet obligatorisk møtepunkt for managerne etter kampene, gjengitt av Football London.

– Jeg er for ærlig til å se den andre veien, fortsette på denne måten og bare heve lønn, siteres han på.

Svarer om egen fremtid

I kampintervjuet med britisk TV gjentar 52-åringen en rekke ganger at man innad i klubben må sette seg ned for å evaluere hva som har gått galt.

Og at han er åpen for alle avgjørelser for å hjelpe klubben.

– Snakker du om din egen personlige situasjon, din egen fremtid i klubben?

– Jeg må snakke med klubben. Det er ikke normalt for Tottenham å tape fire kamper i løpet av fem kamper. Det er ikke normalt. Det er riktig å snakke, å ha en samtale med klubben og å finne den beste løsningen. Vi må forbedre situasjonen, for situasjonen er ikke god, svarer Conte.

Conte ser ikke lyst på situasjonen.

– Vi må kjempe i nedrykksstriden hvis vi fortsetter sånn. Det er viktig for alle at vi forstår situasjonen, advarer han.

Så gale står det imidlertid ikke til. Tottenham er på åttendeplass i Premier League, sju poeng bak Manchester United på fjerdeplass. Conte og co. har to kamper mindre spilt.

Samtidig er Arsenal, som har én kamp mindre spilt enn Tottenham, tre poeng foran på en sjetteplass.