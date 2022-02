Stygg smell for Tottenham i topp fire-racet

Burnley-Tottenham 1-0

«Spurs» kom med tapet ned på bakken igjen etter at de slo ligaleder Manchester City i en dramatisk kamp sist.

Men etter å ha scoret tre ganger mot Manchester City, var det et Tottenham som slet stort borte mot Burnley.

Etter en usjarmerende første time våknet likevel kampen til liv, og etter flere gigantiske Tottenham-muligheter var det Ben Mee som stanget inn vinnermålet for Burnley etter 70 minutter.

Tottenham presset deretter, men greide ikke å sette ballen i mål.

London-klubben har nå tapt fire av de fem siste kampene i Premier League. De har sju poeng opp til Manchester United på fjerdeplass, nå med to kamper mindre spilt.

Joshua King startet som ventet for Watford hjemme mot Crystal Palace, men det ble tøft for vertene som tapte 1-4. Først sendte Jean-Philippe Mateta Palace i føringen etter et kvarter, før Moussa Sissoko utlignet kun to minutter senere.

Conor Gallagher sendte Palace i ledelsen på ny like før pause, mens Wilfried Zaha fastsatte resultatet med to mål på tampen.

King hadde en god periode tidligere i sesongen, men har siden scoringen mot Leicester 28. november gått tolv kamper uten nettkjenning. Han ble byttet ut like etter pause.

