Satte scoringsrekord i Championship - med 14 seriekamper igjen

Forrige sesong satte Brentfords Ivan Toney scoringsrekord i Championship da han noterte seg for råsterke 31 scoringer. Nå er den slått.

Aleksander Mitrovic har vært helt ustoppelig på nest høyeste nivå denne sesongen, og tangerte rekorden i forrige kamp. Hjemme mot Peterborough onsdag sørget han for å gjøre den til sin egen.

Serberen scoret begge målene da Fulham vant 2-1, og står nå med helt utrolige 33 mål på 30 kamper.

Mitrovic har stått over to kamper, noe som vil si at han totalt har 14 kamper igjen å forbedre rekorden.

Ligaen på nest høyeste nivå har hett Championship siden 2004/05-sesongen, men det eksisterte som kjent en liga på nest høyeste nivå også før den tid.

Og går man lenger tilbake, finner man en enda heftigere scoringsrekord. I 1992/93-sesongen scoret nemlig Guy Whittingham vanvittige 42 mål for Portsmouth.

Nå håper rekordinnehaveren at Mitrovic overgår ham.

– Jeg blir veldig fornøyd om han gjør det. Å scoret det antallet mål han har gjort allerede er skremmende, sier Whittingham til Mirror.

Da han satte sin rekord, endte det likevel med en bitter smak i munnen. Opprykket glapp akkurat for Portsmouth, og nå håper han det lykkes for Mitrovic.

– Som Portsmouth gjorde det for meg, spiller Fulham på hans styrker. De skaper sjanser for ham, og han setter dem. Jeg håper bare han rykker opp om han klarer det (å slå rekorden), i motsetning til oss som ikke rykket opp. Det påvirket egentlig resten av karrieren min, sier Whittingham.

Mitrovic og co er på god vei. Fulham leder Championship, og har elleve poeng ned til QPR på tredjeplass. De står også med én kamp mindre spilt.