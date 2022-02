Magnus Carlsen klar for semifinale

Der møter han russiske Vladislav Artemjev.

Carlsen slo Liem over fire hurtigsjakkpartier onsdag. Nordmannen måtte jobbe hardt, men tok seg videre med en seier og tre remis.

Carlsen startet dagen med hvite brikker, og han tok seg av Liem etter 47 trekk. Liem fikk aldri opp noe virkelig forsvar mot den norske angrepsmesteren, og han måtte gi opp.

– Jeg ville prøve å slå til så fort som mulig. Planen var å spille bare tre partier, men jeg fikk en god start med hvit, sa Carlsen til TV 2 etter dagen.

Parti nummer to var i likhet med det første over etter 47 trekk. De ble enige om remis etter et tett oppgjør. I det tredje partiet ble det spenning, men etter et nytt tett oppgjør ble de igjen enige om remis.

– Tredje parti var bare tull, egentlig, sa Carlsen bestemt.

Det ble remis også i det siste partiet, og nordmannen kunne juble for avansement i årets første turnering i Champions Chess Tour. Carlsen vant touren sammenlagt i fjor.

Koronasykdom

Nordmannen har slitt med etterdønninger av koronasykdom i innledningen av turneringen, og sa mandag at han hadde sett syner i partiene.

Onsdag var nordmannen tydelig på et bedre sted og så pigg ut da han sikret semifinale.

– Jeg følte meg ikke så verst, sa han om formen.

Etter å ha spilt en sjelden åpning i det første partiet, brukte den norske verdensmesteren mye tid på å finne en løsning. Partiet var lenge jevnt, men etter 20 trekk gjorde Liem en feil. Det førte til at Carlsen fikk en solid fordel, som han til slutt sikret inn til seier.

Det var imidlertid det eneste partiet som skulle ende med en seierherre. De resterende tre endte alle med remis etter jevne oppgjør.

Avansement

I parti nummer to spilte Carlsen med svarte brikker, men vietnameseren fikk aldri satt press på nordmannen. De ble enige om remis.

I det tredje partiet kunne Carlsen sikre avansement, men han slet i store deler av partiet med hvite brikker. Til slutt reddet han inn remis. I det fjerde partiet spilte Carlsen med svarte brikker, og var da fornøyd med remis.

Han hadde en vinnende fordel etter at Liem gjorde en tabbe, men valgte å ikke benytte seg av den, og lot vietnameseren av kroken med remis. Det sikret likevel avansement.

Carlsen er semifinaleklar sammen med tre russere. I den andre semifinalen møtes grunnspillvinner Jan Nepomnjasjtsjij og Andrej Jesipenko.

