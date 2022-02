Derfor mener Solbakken at Ronaldo-kritikken er urettferdig

Se Ståle Solbakken forklare hvorfor øverst!

Norges landslagssjef Ståle Solbakken gjestet TV 2-studio i forbindelse med Champions League-oppgjøret mellom Atlético Madrid og Manchester United onsdag.

Før avspark på Wanda Metrolpolitano tok Solbakken Cristiano Ronaldo i forsvar. Mange har stilt spørsmål ved om portugiseren kan levere i Ralf Rangnicks høytpressende spillestil. Norges landslagssjef mener kritikken er urimelig.

– Det synes jeg er veldig urettferdig mot Ronaldo. For det er veldig mange på dette United-laget som ikke kan spille den fotballen Rangnick sto for i Tyskland, sier landslagstreneren, og utdyper:

– Det gjelder Sancho, det gjelder Rashford og delvis Bruno, fordi de alle trenger pauser for å gjøre sine maksaksjoner, sette seg i scene med driblinger. Sancho og Rashford, ingen av de er noen ballvinnere eller har den reaksjonen i kroppen for å vinne ballen tilbake.

STØTTES: Ståle Solbakken mener at det ikke bare er Cristiano Ronaldo som skal få tyn for mangel på høyt press. Foto: OSCAR DEL POZO

– Et stykke unna

Solbakken er imidlertid klar på at den portugisiske profilen, som gikk målløs av banen mot Atlético Madrid i Champions Leagues åttedelsfinale onsdag, ikke er spilleren han en gang var.

– Det er han nok ikke. I takt med at han har blitt eldre og mer rutinert har han blitt mer og mer en målscorer. Han dribler ikke like mye lenger, han er ikke like hurtig som han var, men det han har beholdt er egenskapene i boksen, sier landslagssjefen, og tilføyer:

– Han er like god i hodespillet sitt, han er like god å lukte sjanser og komme til målsjanser og tap-ins. Han har fortsatt spenst og kraft og fortsatt den respekten som kanskje gir plass hos de andre. Men allround-fotballspilleren er et stykke unna det vi har sett før.

Ronaldo får gjennomgå for dette

Mener Rangnick har gjort en fornuftig jobb

Under Ralf Rangnick har Manchester United kun tapt én kamp i ordinær tid, men mange er kritiske til måten United spiller fotball på. Det har også florert rykter om misnøye i spillertroppen.

På spørsmål om Rangnick har det som skal til for å håndtere superstjernene i Manchester United, svarer Solbakken:

– Jeg tror det handler om gjensidig respekt. Det handler om å selge inn et budskap som funker best mulig for dette laget. Det er ikke gegenpress-fotball, for det kommer Ronaldo aldri til å gå foran med. Det kan han ikke, og det er det veldig mange som ikke kan også. Det handler om å vinne respekt gjennom fotballfaglig tillit og gjennom «man management», et cetera.

STJERNEGALLERI: Ralf Rangnick rår over flere store profiler i Manchester United. Her med Raphaël og Bruno Fernandes etter 1-1-kampen mot Atlético Madrid onsdag. Foto: Isabel Infantes

Landslagssjefen mener at United spilte en særdeles svak førsteomgang mot Atlético Madrid onsdag, men at de røde djevlene også har vist positive tendenser etter at Rangnick overtok etter Ole Gunnar Solskjær.

– De må holde laget sammen og være opptatt av å holde avstandene riktig defensivt enn at hver man på en måte skal løpe x-antall sprintmeter som de verken har i hodet eller i beina. Der har Rangnick, synes jeg, gjort en fornuftig jobb. Der han har noe igjen er på de offensive relasjonene, hvor de skaper mindre enn de gjorde før, sier Solbakken.

Solbakken slakter Uniteds førsteomgang mot Atlético i videoen under!