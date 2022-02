Naboene klaget på vond lukt i to år – så gjorde politiet et hårreisende funn

I over to år hadde beboerne i en blokk i Peckham i Sør-London brekt seg av en illeluktende dunst som sivet ut fra en av leilighetene.

Først i forrige uke ble mysteriet løst da politet gjorde en sjokkerende oppdagelse. I leiligheten hadde de funnet liket av en 61 år gammel kvinne.

Det melder The Guardian.

Flere klager

Ifølge avisen hadde flere av naboene klaget om og om igjen til borettslaget Peabody, som eier eiendommen, om den forferdelige lukten. Bekymringene ble desto større da den avdøde kvinnens postkasse ikke ble tømt.

En av beboerne syntes lukten var så uutholdelig, at hun så seg nødt til å tette sprekken under inngangsdøren med et håndkle.

– Sønnen min fikk hodepine – han følte seg syk. Da jeg var gravid, så kastet jeg opp hele tiden. Jeg spurte naboene mine: «Kan dere lukte det? Eller er det fordi jeg er gravid?», forteller hun til MyLondon, gjengitt av The Guardian.

Andre igjen var bekymret for fluer og larver som hadde kommet etter hvert.

Forsøkte å komme i kontakt

En talsperson fra Peabody uttaler følgende til avisen etter funnet:

– Vi er triste over å ha mottatt beskjeden om at vår beboer har gått bort. Vi gjorde gjentatte forsøk på å se til beboeren, og samarbeidet med politiet for å prøve å få kontakt. Vi jobber tett med myndighetene og vil undersøke alle omstendigheter i denne saken.

Politiet anser ikke dødsfallet som mistenkelig, men som uforklarlig.