Supersvensken reddet United etter Atlético-dominans

Atlético Madrid 1-1 Manchester United

Se Anthony Elangas utligning i sammendraget øverst!

Flomlys, pipekonsert og et voldsomt kok fra tribunen ventet Manchester United da de gjestet Atlético Madrids mektige storstue Wanda Metropolitano onsdag kveld.

I Champions Leagues åttedelsfinale onsdag skulle Ralf Rangnicks menn få det svært tøft mot et heltent hjemmelag. Allerede etter sju minutter sørget João Félix for hjemmejubel i Madrid etter en klasseheading.

– Det er rett og slett skremmende forskjell her, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Atlético dominerte oppgjøret, men ti minutter før slutt dukket Uniteds nye stjerneskudd opp og reddet bortelaget. Innbytter Anthony Elanga var iskald alene med keeper og satte inn 1-1, som også ble sluttresultatet.

– Jeg har drømt om øyeblikk som dette, å score i Champions League, i en stor kamp mot et europeisk topplag som Atlético Madrid. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Elanga til BT Sport, og legger til:

– Jeg vil være den beste spilleren når jeg går på banen, og den beste når jeg går av. Jeg har bare lyst å gi tilbake til manageren.

Landslagssjef Ståle Solbakken roser svensken i Champions League-studio.

– Han har vært en berikelse, sier landslagssjef Ståle Solbakken i studio, og siktet til at det ikke er et velspillende United-lag han svensken har imponert for.

Félix-flyver

Cristiano Ronaldo, som hadde scoret 25 mål på 35 oppgjør mot Rojiblancos før onsdag kveld, hadde naturlig nok søkelyset på seg. Det var imidlertid en annen portugiser med nummer sju som skulle markere seg umiddelbart.

João Félix løp seg fri fra Harry Maguire og stupte inn 1-0-målet på mesterlig vis etter kun sju minutter. Renan Lodis innlegg var presist og angriperens heading var utagbar da den gikk stolpe inn bak en utspilt David de Gea.

– Det er så ekstremt mye kvalitet i innlegg og avslutning, kommenterte Semb.

Minuttet før pause hadde vertene en gedigen sjanse til å doble ledelsen. Et innøvd frispark førte til et innlegg fra Lodi til bakre stolpe. Der ventet Sime Vrsaljko, som headet ballen via Victor Lindelöf, i bakken, i tverrligger, og ut.

De røde djevlene, for anledningen i blå tredjedrakter, hadde null skudd på mål og null berøringer i Atlético-boksen i førsteomgangen.

– Det har vært juniorer mot seniorer i altfor store perioder her, sa Solbakken i pausen.

United slaktes: – Skremmende forskjell

Elanga-utligning

Etter pause var gjestene mer med og skapte noen halvfarligheter. Uniteds først skudd mot mål kom etter timen da Jadon Sancho dunket til på volley, men forsøket ble blokkert.

Ti minutter før slutt skulle imidlertid få en scoring på sin første store sjanse. Bruno Fernandes spilte gjennom innbytter Anthony Elanga, som rullet inn 1-1 til full jubel fra bortesvingen.

Atlético var svært nære seier etter Uniteds utligning. Antoine Griezmann skjøt ballen i tverrligger fire minutter før slutt. Kampen endte uavgjort.

– Et glitrende utgangspunkt før returen på Old Trafford, sa Nils Johan Semb fra kommentatorplass i Spania.

JUBEL: Slik feiret United-spillerne svenskens sene utligning i Madrid. Foto: Isabel Infantes

Returoppgjøret mellom Manchester United og Atlético Madrid spilles på Old Trafford tirsdag 15. mars.