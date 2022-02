– Dette spørsmålet har vi ikke fått svar på

Rødt-politikeren mener statsråd Hadia Tajik bør ta to grep for å rydde opp i pendlerboligsaken.

Hadia Tajik er i hardt vær etter å ha fått skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 uten tilstrekkelig dokumentasjon på boligutgiftene sine.

– Ubesvarte spørsmål

Onsdag ble det klart at hun vil betale inn ekstra skatt for årene 2006–2010 for å rydde opp i pendlerbolig-saken. Dette tas vel imot av en av hennes kritikere, stortingspolitiker fra Rødt, Mímir Kristjánsson, men han mener fremdeles det finnes ubesvarte spørsmål i saken.

Mímir Kristjánsson er villig til å gå videre, men mener det fremdeles er ubesvarte spørsmål i penderboligsaken. Foto: TV 2

– Jeg er veldig glad for at hun gjør det. Det var på tide, sier Kristjánsson, men han poengterer at som statsråd er Tajik sjef for Nav, og derfor bør vite hvor viktig det er med grundig dokumentasjon, og holde seg til regelverket.

– I Nav-systemet holder det som regel ikke å betale tilbake pengene når man har holdt på på denne måten, sier han.

– Hva mener du hun bør gjøre?

– For det første må hun forklare hvorfor hun har etterdatert en leiekontrakt. Det har vi ennå ikke fått svar på, sier Kristjánsson.

– For det andre er det sånn at når du har vist grov uaktsomhet i Nav-systemet og mottatt for mye penger, er man lovpålagt å betale en strafferente på 10 prosent. Det var det ofrene for Nav-skandalen måtte gjøre, og det er det Hadia Tajik bør gjøre også, sier han.

Utover dette mener Kristjánsson at det tok for mange dager før Tadjik skjønte at hun hadde gjort noe galt. Han går langt i å antyde at leiekontrakten trolig er fabrikkert, og sammenligner saken med Robstad-saken.

Støre: – Ryddig å betale

– Men saken er veldig gammel, og å tilgi ting som har skjedd 15 år tilbake i tid, det må vi også klare, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre, er på vei hjem fra Brussel onsdag kveld. Han sier at det er et ryddig grep av Tajik å betale ekstra skatt.

– Hun ønsker å gjøre dette for at det ikke skal være noen tvil om at hun vil betale skatt, sier Støre til TV 2.

– Burde hun informert om dette tidligere?

– Hun har selv sagt at hun burde gjort ting på en annen måte i 2006. Det er godt å få slikt riktig fra start, sier Støre.

Skattefri bolig

Det var VG som søndag skrev at Tajik endret opplysninger da hun fikk skattefri pendlerbolig fra SMK i 2006 da hun ble politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering.

Det dreier seg om en ettersignering av en leiekontrakt av en leilighet som aldri ble brukt.

Skattefritaket sparte henne for flere tusen kroner i måneden, ifølge VG.

Ifølge Folkeregisteret var Tajik på et tidspunkt registrert på adressen, men Tajik nekter å svare på fra og til hvilken dato hun var meldt bosatt på adressen og heller ikke hvorfor.

Ap-politikeren benekter at hun gikk inn for å slippe unna å betale skatt av pendlerboligen, og bedyrer at hun hele tiden hadde reelle utgifter til bolig. Men erkjenner at dokumentasjonen burde vært bedre.

– Det som er viktig å vite er at jeg har hatt reelle boligutgifter i Rogaland i hele denne perioden, og fulgt det ordinære regelverket for pendlerboliger. Men det er klart dokumentasjonen burde vært bedre, har Tajik tidligere uttalt til TV 2.