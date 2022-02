– Ukrainere vil kjempe til siste dråpe

NEW YORK (TV 2): Russland la ned veto mot en FN-resolusjon om invasjonen i Ukraina. Norges FN-ambassadør Mona Juul sier til TV 2 at det var som ventet, mens Ukrainas FN-ambassadør sier at hans landsmenn vil nekte å overgi seg.

Under møtet i FNs sikkerhetsråd ble det igjen svært ampert mellom den russiske ambassadøren og de øvrige ambassadørene fra land som USA og Norge.

Men den hardeste kritikken kom nok en gang fra den ukrainske FN-ambassadøren Sergiy Kyslytsya. Ukraina er ikke medlem av Sikkerhetsrådet, men fikk taletid fordi de er en part i konflikten som var tema for møtet.

– Ordene dine har mindre verdi enn hullet i en saltkringle fra New York, tordnet Kyslytsya til sin russiske kollega.

Ukrainerens tale kom etter at Russland blokkerte en FN-resolusjon som tok sterk avstand fra den russiske invasjonen.

VETO: Russland la ned veto mot en FN-resolusjon om krigen i Ukraina natt til lørdag. Foto: Evan Schneider

11 land, deriblant Norge, stemte for resolusjonen. Russland var det eneste landet som stemte imot, mens De forente arabiske emirater, India og Kina avsto fra å stemme. Selv om resolusjonen hadde flertall ble den ikke vedtatt fordi Russland har vetorett som et av Sikkerhetsrådets fem permanente medlemmer.

– Det var som forventet. Men dagens møte viser at det er veldig bred internasjonal støtte for alt som nå kan gjøres for å stanse denne nå meget dramatiske og blodige krigen i Ukraina, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til TV 2.

Siden det var ventet at Russland ville bruke vetoretten sin gjorde pådriverne for resolusjonen alt de kunne for at ingen andre land skulle stemme imot.

Avstemningen ble utsatt i to timer mens forhandlingene pågikk, og resolusjonen ble endret så Kina ikke skulle stille seg på samme side som Russland. I den endelige teksten sto det at Sikkerhetsrådet «reagerer med avsky» på Russlands aggresjon mot Ukraina, og anerkjennelse av Donetsk og Luhansk, i stedet for det sterkere uttrykket «fordømmer».

Markering utenfor salen

Før møtet holdt Ukrainas FN-ambassadør en markering utenfor salen, sammen flere av sine kolleger. Foran Picassos «Guernica», som viser et bombetokt under den spanske borgerkrigen på 1930-tallet, holdt de opp et stort ukrainsk flagg.

MARKERING: Ukrainas FN-ambassadør og flere støttespillere holder opp et ukrainsk flagg utenfor FNs Sikkerhetsråd. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Dette er første gang på 81 år at hovedstaden vår har blitt angrepet fra luften og bakken. Sist gang det skjedde var i 1941 av nazistene, tordnet Kyslytsya under en pressekonferanse.

Ambassadøren sa at Ukraina vil nekte å overgi seg.

– Ukrainere vil kjempe til siste dråpe. Vi har allerede dessverre drept hundrevis av russiske soldater. Hvis ikke Putin stopper dette, må russiske mødre stoppe Putin, sier han.

En av dem som demonstrerte sammen med den ukrainske ambassadøren var EU-ambassadør Olof Skoog.

– Vi har et av FNs medlemsland som er utsatt for en invasjon, og det kan til og med endre deres regjering. Da synes jeg at det er veldig viktig at vi andre viser sterk solidaritet med det landet, sier den svenske diplomaten til TV 2.

Selv om Ukraina ikke er medlem av EU sier Skoog at de likevel støtter dem.

– Vi forsøker å hjelpe Ukraina på alle måtene vi kan. Humanitært, økonomisk og ved å sette press på Russland, sier han.

Takket Norge

Ukrainas president Volodomyr Zelensky fulgte avstemningen fra Kyiv, og etter at resultatet var klart takket han Norge og de andre 10 landene som stemte for resolusjonen.

– Takknemlig for medlemmene av FNs sikkerhetsråd som stemte for å stoppe Russlands forræderske angrep på Ukraina og FN-pakten, skriver Zelensky på Twitter.

Siden 31. januar har Sikkerhetsrådet møttes fire ganger for å diskutere situasjonen i Ukraina. Juul utelukker heller ikke at det kan bli flere hastemøter i Sikkerhetsrådet fremover.

– Det kan det absolutt bli. Nå må bare presset holdes oppe på Russland for å stoppe denne krigen, sier Juul.