Her står styrkene nå – frykter snarlig fullskala invasjon

Kremldekretet som anerkjenner Donetsk og Luhansk som selvstendige «folkerepublikker», har sparket i gang en rask eskalering av Ukraina-krisen.

De pro-russiske separatistområdene utgjør om lag en tredel av de to fylkene, og områdene lenger vest består hovedsakelig av ukrainere.

Presset område

Det er her presset er sterkest nå. Men frykten er at Putin skal gå enda lenger inn i Ukraina - og hovedstaden Kyiv.

TV 2s reporterteam observerte ukrainske militærkolonner som fraktet utstyr østover onsdag.

– Det dreier seg om drivstoff, artilleri og stridsvogner, sier utenriksreporter Bent Skjærstad. Han befinner seg nå i Kharkiv sammen med fotograf Pål Schaathun.

Det er satt opp kontrollposter langs bygrensen til Kharkiv som ligger nær den Russiske grensen litt nord for de russisk-kontrollerte områdene.

– Det er ikke tvil om at det mobiliseres her i frykt for at det kommer en russisk offensiv, sier Skjærstad.

– I dag kan være dagen

Overfor Sky News sier en høytstående forsvarskilde ved Pentagon at Russland nå «er så klare som de kan bli» før en invasjon.

Kilden sier rundt 80 prosent av de russiske styrkene nå står i posisjon og er klare til å krysse inn i Ukraina, alt mellom fem, og 50 kilometer fra grensen.

– Putin er så klar som det er mulig å bli. Vi har sagt at det kan skje når som helst, og det er fullt mulig at i dag kan være dagen, sier kilden til Reuters.

Flere amerikanske medier siterer ikke navngitte kilder på at en fullskala invasjon kan skje innen de neste 48 timene.

Illevarslende cyberangrep

Onsdag ble Ukraina rammet av et stort cyberangrep. Det varte ikke i mange timene, men skaper frykt for et enda større angrep som kan lamme Ukraina samtidig som russerne rykker inn i landet.

USA har gitt den ukrainske regjeringen et varsel om at et russisk angrep er nært forestående, opplyser ukrainske, amerikanske og vestlige kilder til amerikanske medier onsdag kveld.

En ukrainsk grensevakt ved Hoptivka grenseovergang til Russland onsdag. REUTERS Foto: ANTONIO BRONIC

Det kommer både påstander fra øyenvitner og etterretning at del russiske styrker allerede er inne i det østlige Ukraina.

Unntakstilstand

Krigen brøt ut i 2014. Da gikk prorussiske opprørere til angrep på offentlige bygninger rundt om i Luhansk og Donetsk - også kjent som Donbas-regionen.

Siden har 14.000 mennesker blitt drept i konflikten.

Ukraina innfører unntakstilstand fra midnatt. De hevder Russland nå okkuperer ukrainsk territorium, og frykter videre offensiv.

Russland har utplassert én til to såkalte taktiske bataljonsgrupper, som hver omfatter rundt 800 soldater, ifølge en amerikansk tjenestemann.