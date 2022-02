Hemmelig beskjed på kopp gikk viralt

Baristaen fryktet at noe alvorlig ville skje, og handlet deretter.

En oppmerksom Starbucks-ansatt i Corpus Christi i Texas la merke til en tenåringsjente som virket å bli plaget av en fremmed, eldre mann, mens hun satt og leste på kjedens kafé.

Tok grep

– Mannen var høylytt og oppspilt, forteller jentas mor, Brandy Selim Roberson, til New York Post, som roste baristaen for sin handlekraft og årvåkenhet i et nå slettet Facebook-innlegg.

Kafémedarbeideren valgte nemlig å ta grep, og ga 18-åringen en pappkopp og fortalte henne at det var «en ekstra varm kopp kakao, som noen hadde glemt å hente».

På koppen hadde den ansatte skrevet en hemmelig beskjed:

«Er du OK? Skal vi gripe inn? Hvis så, ta av lokket på koppen».

HEMMELIG BESKJED: En årvåken Starbucks-barista fikk øye på en tenåringsjente som ble plaget av en eldre mann. Hun bestemte seg derfor for å hjelpe jenta gjennom en hemmelig beskjed på en pappkopp. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

Takknemlig

– Hun så opp og så en rekke med baristaer som stirret på henne – klare til å bryte inn, forteller tenåringsmoren videre til avisen.

Også mannen oppdaget at noen holdt øye med ham, så han begynte å trekke seg unna.

Videregåendeeleven behøvde derfor ikke hjelp fra de ansatte, og ga beskjed om at hun var i orden.

Roberson er takknemlig for at personalet hadde øyne og ører åpne, og håper andre arbeidsgivere gjør sine ansatte like oppmerksomme.

– Dette bekrefter min tro på menneskeheten.