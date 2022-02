Britney Spears avslører flytteplaner

I et innlegg på Instagram deler artist Britney Spears (40) nyheten om at hun skal flytte.

Sammen med en video av utsikten fra soverommet sitt skriver hun på Instagram:

– Jeg har bodd i dette huset i syv år, og jeg er i gang med prosessen for å kjøpe et nytt hjem.

– På tide med en forandring

Huset hun bor i nå ligger i Thousand Oaks i California, og ligger nord-vest for Los Angeles.

Spears har vært gjennom mye den siste tiden med flere rettssaker for å oppløse vergemålet hun var under i 13 år. Nå ønsker hun å starte et nytt kapittel i livet sitt i et nytt hus.

– Det er på tide med en forandring! skriver popstjernen.

Hun skriver videre at hun har vært beskjeden med å dele bilder av hjemmet sitt, men at det er her hun har delt flere av sine dansevideoer fra i den ene stuen sin.

Artisten sier ikke noe om hvor hun ser etter hus, eller om hun skal kjøpe sammen med kjæresten Sam Asghari.

Bokavtale til 15 millioner dollar

Nylig ble det også kjent at Spears har signert en lukrativ bokavtale med selskapet Simon & Schuster og skal gi ut sin egen bok.

Avtalen skal ha landet på hele 15 millioner dollar, noe som tilsvarer cirka 135 millioner norske kroner.

Etter at popsangerens lillesøster, Jamie Lynn Spears, kom ut med egen bok påsto Britney at flere av påstandene om henne i boka ikke stemte.

Artisten mente at Jamie Lynn prøvde å selge bøker på hennes bekostning.

Nå skal hun fortelle sin historie fra det hun har opplevd gjennom karrieren sin, i privatlivet og sammen med familien hennes.

Spears har tidligere hevdet at hun måtte jobbe mot sin vilje da faren hennes, Jamie Spears, var henne verge. Hun har også uttalt at hun ikke fikk bestemme over egen kropp, og at forholdet med familien har vært ampert i flere år.