– Nato er mye sterkere enn Russland, og det vet Putin veldig godt

De siste dagene har situasjonen i Ukraina eskalert kraftig. Onsdag erklærte landet unntakstilstand, og mulighetene for en diplomatisk løsning på konflikten blir stadig mindre. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener situasjonen øst i landet er alvorlig, og påpeker at denne delen av Ukraina har vært involvert i krig med Russland siden 2014.

– Det er en veldig alvorlig situasjon for Ukraina, og Russland viser igjen at de er villig til å bruke militærmakt for å oppnå militærmakt på europeisk jord, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kan ta hele Ukraina

Russland har nå over 150.000 styrker er samlet i nærheten av Ukrainas grenser, og den massive ansamlingen av tropper er ulikt noe man har sett i Europa på flere tiår. Forsvarssjef Kristoffersen mener de russiske bevegelsene gir grunn til bekymring.

– Putin ønsker å få kontroll på hele Donbas-regionen. Russland støtter opprørsstyrker som har rundt en tredjedel av Donetsk og Luhansk, og det er ingen tvil om at Putin ønsker å få kontroll over hele Donbas, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen mener det store spørsmålet nå er hvor langt vestover i Ukraina den russiske presidenten er villig til å gå. Stadig flere frykter en full invasjon, hvor Russland tar kontroll over hovedstaden Kiyv.

– Vil han ha halve Ukraina, eller har han ambisjoner om å ta hele Ukraina og gjøre det til en vasallstat for Russland? Det er det bare Putin og hans innerste krets som vet, erkjenner forsvarssjefen.

– Det vet Putin godt

Situasjonen har fått flere til å spørre hva som vil skje med forholdet mellom Norge og Russland, og utenriksminister Anniken Huitfeldt sa tidligere torsdag at man må være forberedt på mer uvanlig aktivitet i nord den kommende tiden. Selv om Kristoffersen ser alvorlig på situasjonen i Ukraina, understreker han at det foreløpig ikke medfører økt fare her hjemme.

– Faren for krig i Norge er ikke noe større i dag enn hva den var i fjor. Russland ønsker å isolere denne konflikten til Ukraina, og har ingen interesse av å gå til krig mot noen Nato-land, sier Kristoffersen.

– Nato er mye sterkere enn Russland, og det vet Putin veldig godt, legger forsvarssjefen til.

Viktig å fortsette samarbeidet

Mens den pågående konflikten i Ukraina er dømt til å påvirke forholdet mellom Norge og Russland, understreker forsvarssjefen at Norge ønsker å fortsette som før.

– Vi prøver å ha et så godt forhold til Russland som mulig, med samarbeid innenfor grensekontroll, søk og redning, og ting vi har hatt tradisjon for å gjøre, sier Kristoffersen, og utdyper:

– Det blir en annerledes situasjon, men nettopp derfor er det også viktig at vi holder dialogen med Nordflåten. Vi har hatt et ganske lite samarbeid med Russland siden annekteringen av Krim, men det er viktig at vi fortsetter med samarbeidet nå, avslutter forsvarssjefen.