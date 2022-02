Norske kvinner vil få et betydelig dårligere fødselstilbud

ABC står for «Alternative Birth Care». ABC-enheten på Ullevål beskrives som landets mest kjente fødested for naturlige fødsler.

Ansatte ved enheten er dypt bekymret for fødetilbudet som presenteres i Nye Oslo universitetssykehus (OUS):

Vi erfarer nå at økte krav til effektivisering og for små arealer fører til at enheten ikke blir videreført i nye Ous Aker.

Stortinget har vedtatt at fødende skal få et differensiert fødselstilbud.

Det betyr individuell omsorg som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Dagens planer inkluderer ikke ABC-enheten, fordi bygningsmassen er underdimensjonert.

Derfor vil friske kvinner få et betydelig dårligere fødselstilbud.

ABC-enheten tilbyr lavterskeltibudet av den differensierte fødselsomsorgen på Ullevål.

Dette er en jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted, med samme personale.

Denne modellen reduserer behovet for medisinske inngrep og gir bedre brukeropplevelser.

Selv uten markedsføring søker ca. 1000 gravide seg til Abc hvert år. Det vil si ca. 10 prosent av alle som føder i Oslo. En del av disse har dessuten av ulike grunner ekstra behov for trygghet og omsorg.

ABCs grunnpilarer er kontinuitet og personlig omsorg, medbestemmelse og valgfrihet, samt en fysiologisk tilnærming til fødsel, med minst mulig inngrep.

Trygghet og fortusigbarhet

Fødsel er en familiebegivenhet der en eventuell partner har en essensiell rolle.

Før, under og etter fødsel skal kvinnen ha tett oppfølging med færrest mulig kontaktpersoner.

Dette gir økt trygghet og forutsigbarhet. Det bidrar til at flere får en god fødselsopplevelse som er en god start på foreldreskapet.

En god start vil naturlig nok forplante seg videre inn i barseltiden og småbarnsperioden.

Dagens planer innebærer at ansatte skal kunne «flyte fritt» mellom soner.

Slik vil spisskompetansen ABC-enheten har på naturlige forløp, bli utvannet. Kontinuiteten i oppfølgingen blir borte.

Forskning viser at jordmorstyrte enheter gir best resultater for friske kvinner, hvis de ligger adskilt fra vanlig avdeling.

Omgivelsene skal være så rolige og trygge som mulig.

Eget, dedikert personell med spisskompetanse på naturlige fødsler er essensielt for suksessfaktoren på ABC-enheten.

Resultatet for mødre og barn er minst like bra som i tradisjonell fødeavdeling.

Ukompliserte svangerskap

I de foreløpige planene for nye OUS lener man seg på standardiserte fasiliteter, prosedyrer og tilnærminger for alle brukere.

Det hevdes at det er faglige begrunnelser for ikke å videreføre ABC-enheten uten å si noe om hvilke faglige begrunnelser det siktes til.

Svært mye solid forskning støtter opp under jordmorstyrte enheter.

Det pekes på at dette er det beste alternativet for friske gravide med ukompliserte svangerskap.

Det er til og med en anbefaling i internasjonalt anerkjente retningslinjer som WHO og NICE guidelines.

I mange land utvider man denne typen tilbud.

Når det nå skal bygges nye sykehus i Oslo velger man altså å legge ned den eneste jordmorstyrte enheten som finnes i hele Helse Sør Øst sitt nedslagsfelt.

200 meter lang korridor

Fødeavdelingen blir en 200 meter lang korridor med plass til mottak, observasjonsrom, multifunksjonsrom, lav -og høyrisikofødsler.

De ansatte skal flyttes rundt omkring etter behov.

Det er viktig å ha kompetent personell på alle nivåer.

Jordmødre som jobber mye med kompliserte og medikaliserte fødsler har høy kompetanse på håndtering av disse.

Jordmødre som jobber med fysiologiske fødsler med et minimum av inngrep blir gode til akkurat det.

Alle er like viktige, men vi kan ikke være supergode på alt.

Det er derfor det er så viktig å ha adskilte enheter slik at kunnskap om det man jobber mest med kan rendyrkes.

Alle jordmødre med en viss erfaring vet hvor vanskelig, eller faktisk bortimot umulig, det er å drive «differensiert» fødselsomsorg i en og samme store fødeavdeling.

Ikke ødelegg tilbudet

Sykehuspregede omgivelser og travle ansatte kan være negativt for fødselsforløpet.

Det er ikke fysisk plass til et adskilt område for ABC i nye Ous.

Når fødestuer ser ut som «kontrollrom» med masse teknisk utstyr blir det fort slik at jordmødre blir operatører som leter etter feil.

Resultatet kan bli en økning av medisinske inngrep i fødsler.

ABC-enheten er populær også for jordmødre. Her er det stabilt personale, lavt sykefravær og jordmødre blir til pensjonsalder.

De får et eierforhold til sin avdeling og et personlig ansvar for å følge opp avdelingens brukere.

Slike arbeidsforhold burde alle jordmødre ha uavhengig av hvor de jobber.

Det oppnås lettest på mindre enheter med stabilt personale som kjenner hverandre godt og hvor det er oversiktlige forhold.

Tragedie

Dette vil sannsynligvis også være gunstig i forhold til å rekruttere og ikke minst beholde erfarne jordmødre.

Videre vil mindre enheter være best også for de fødende, at de kommer til en enhet med riktig omsorgsnivå for den enkelte.

I Hurdalsplattformen er det uttrykt at nye sykehus som skal bygges skal bygges store nok.

Det ser ikke ut til at dette innfris i nye Ous sitt tilfelle når det ikke er plass til en Abc-enhet i herberget.

Det er en tragedie for fremtidens fødende i hovedstadsområdet!

De aller viktigste elementene i Abc-enheten er altså kontinuitet, individuell tilnærming, medbestemmelse og valgfrihet.

Det er dette brukere etterspør og ønsker seg. Det er ikke mulig å få til det ved å trekke ut «enkelte elementer» fra Abc-konseptet.

Det holder ikke med badekar og teknisk utstyr skjult bak forheng.

Abc-enheten har fungert utmerket i snart 25 år. Ikke ødelegg et optimalt tilbud!

En annen versjon av denne kronikken sto på trykk i Aftenposten 7.desember 2021.

