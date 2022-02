Aubameyang med enestående rekord: – Virkelig noe utrolig

Se Barcelona - Athletic Bilbao på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 20.30!

Pierre-Emerick Aubameyang kronet sin første ligastart for Barcelona med hat trick.

Slik har du aldri hørt målene før

Barça-karrieren åpnet på best tenkelige måte, da gaboneseren sto for tre mål mot Valencia forrige helg. Det siste ble tildelt Aubameyang etter at et skudd av lagkamerat Pedri traff ham i ryggen før ballen gikk videre i nettet.

Se Aubameyangs hat trick i videovinduet øverst!

Med hat tricket mot Valencia befestet 32-åringen seg i historiebøkene, og satte en enestående rekord.

Historisk rekord

Aubameyang er nemlig den eneste fotballspilleren i det 21. århundre som har scoret hat trick i Ligue 1, Bundesliga, Premier League og LaLiga.

– Ja, jeg så statistikken, og det er virkelig noe utrolig, sier han til Mundo Deportivo.

Den tidligere Arsenal-spillerens hat trick mot Valencia kom nesten nøyaktig ti år etter hans aller første i europeisk fotball. Da scoret han tre mål for Saint-Etienne i februar 2012 mot Lorient.

Ligadebuten for Barcelona var ikke den eneste som ble markert med tre scoringer signert gaboneseren. I Bundesliga debuterte han med hat trick mot Augsburg i august 2013, inkludert et mål fra hans aller første skudd i den tyske toppdivisjonen.

Det skulle derimot ta tre år før Aubameyang så sitt første hat trick registrert for Arsenal i ligaen, etter at han signerte for London-klubben i januar 2018.

STORSCORER: Målene har rent inn hvor enn Pierre-Emerick Aubameyang har spilt. Foto: GLYN KIRK

Han puttet tre mål i Europa League i 2019 for «The Gunners» – også den gangen mot Valencia – men den første Premier League-kampen navnet hans sto på scoringslisten tre ganger i var i fjor, nok en gang i februar. Da vant Arsenal 4-2 mot Leeds United.

Etter forrige helgs opptreden har Barcelona-spissen altså blitt historisk, som 2000-tallets eneste spiller med hat trick i hver av de fire ligaene.

Rekorden var derimot langt i fra det eneste Aubameyang diskuterte i det lengre intervjuet med Mundo Deportivo. Han åpnet blant annet opp om samtaler med Ousmane Dembélé, hans ambisjoner i Barcelona, og ble nok en gang spurt om en viss nordmann som spiller for gamleklubben.

– Han er en av de beste

Ousmane Dembélé ble lenge ryktet vekk fra Barcelona i januar. Til og med Barcelona-direktør Mateu Alemany sa i en video publisert på Barcelonas twitterkonto at franskmannen burde finne seg en ny klubb.

24-åringen endte opp med å bli på Camp Nou, til Aubameyangs store glede. Duoen var lagkamerater i Borussia Dortmund.

– Det er noe veldig spesielt, fordi vi hadde et utrolig år i Borussia Dortmund. Ousmane er en av de beste med ballen og som en angriper er han utrolig. For å være ærlig er jeg veldig glad for at han er her, og når jeg kom sa jeg, «Du må bli her, mann!», forklarer 32-åringen med et smil om munnen.

DUO: Ousmane Dembélé og Pierre-Emerick Aubameyang kjenner hverandre godt fra tiden i Tyskland. Foto: Michael Probst

Barcelona-duoen er ikke de eneste med god kjennskap til de gulkledde tyskerne. I et intervju med spanske SPORT tidligere denne uken, sa Aubameyang at det ville ha vært en ære å spille med Dortmund-spiller Erling Braut Haaland.

Han ble på ny stilt spørsmål om jærbuen av Mundo Deportivo, og hva hans tidligere lagkamerater i Borussia Dortmund sier om ham.

– Jeg har fortsatt venner der, og det de forteller meg er at han er en spiller som vil vinne, og som vil konkurrere mye. Jeg syns han er en utmerket spiller, som scorer mye mål for sin alder. Han er utrolig. Han er en av de beste.

– Hvis han kommer til Barcelona, tror du dere er kompatible? Er du bekymret for konkurransen?

– Jeg er en veldig positiv fyr. Konkurransen er god, og enda bedre for en klubb som Barça. Barça trenger de beste i verden, så hvis han kommer vil vi konkurrere.

ØNSKES: Aubameyang ønsker Erling Braut Haaland velkommen, skulle han ende opp med å velge Barcelona. Foto: INA FASSBENDER

Sikter på både liga og Champions League

I intervjuet legger ikke gaboneseren skjul på hva han håper å oppnå i løpet av sesongen, samt de tre årene han har signert for klubben.

– Vi må fortsette som vi har gjort. Vi har spilt bra i flere kamper, så det er på tide å fortsette på samme måte.

– Hvilken drøm har du lyst til å oppnå i Barça?

– Å vinne ligaen og Champions League her.

Med verken liga- eller Champions League-gull i sikte denne sesongen, må Aubameyang og hans Barcelona fokusere på en plass blant de fire beste i LaLiga.

I kveld møter de et Athletic Bilbao som forrige helg knuste sine baskerrivaler, Real Sociedad, 4-0.

Barcelona står på sin side med kun ett tap på de siste femten ligakampene, og har ikke blitt beseiret siden oktober i LaLiga. Aubameyang og resten av Xavi Hernández sitt mannskap vil håpe på å holde den kruttsterke rekken gående.

Et tap i i kveldens oppgjør vil dermed være uakseptabelt mot de formsterke baskerne.

Kan Barcelona holde den gode formen gående? Se kampen på TV 2 Sport Premium og Play i kveld fra kl. 20.30!